ليه المفروض تبدأي تحطي ثوم تحت مخدتك كل يوم!

الثوم ليه فوايد كتير جدا زي انه بيساعد على محاربة الخلايا السرطانية, ازالة السموم من الجسم, بمجرد ما تعرفي فوايدة المذهلة مش هتستغني عنه ابدا بغض النظر عن ريحته النفاذة اللي كتير ممكن يكون بيضايق منها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك فوايد وضع الثوم تحت المخدة كل يوم بالليل قبل ما تنامي بس اتأكدي ان الثوم طازة واستفادي من فوايده الرائعة.

فوايد وضع الثوم تحت المخدة:

1- ممكن يساعدك على التخلص من انسداد الانف:

الثوم بيحتوي على مضاد حيوي قوي جدا اسمه الاليسين ، واللي بيتبخر ببطء من الثوم وبيكافح الجراثيم والالتهابات ، الاليسين الموجود في الثوم بيساعد على تنضيف ممرات الانف عن طريق اذابة المخاط ، والعملية دي هتحصل بالتدريج ، وهتلاقي بعد فترة انك اتخلصتي من احتقان الانف وبتتنفسي كويس ، كل اللي هتعمليه بس هتحطي فص ثوم تحت المخدة قبل ما تنامي كل يوم.

2- ممكن يساعد على تعزيز جهاز المناعة في جسمك:

الثوم عنده القدرة على تدمير كل انواع البكتيريا السيئة ، لانه بيحتوي على خصائص قوية مضادة للجراثيم ، الاليسين الموجود فيه بيمنع مجموعتين من الخميرة اللي بتسمح للبكتيريا المعدية انها تنتشر في الجسم ، لو خليتي وضع الثوم تحت مخدتك عادة يومية ، هتلاحظي انك بتقومي الصبح نشيطة وجسمك هيكون محمي من الامراض وهتلاقي نادرا انك ممكن تتعرضي لاي مرض.

3- ممكن انه يمنع الحشرات:

حشرات الفراش او الناموس اللي ممكن يكون بيضايقك بالليل هتتخلصي منه بالثوم ،الثوم سام للحشرات وخصوصا الناموس عشان كده بيبعد عن ريحته فورا ، وبالتالي ده هيبعد الناموس عنك طول ما انتي نايمة.

4- ممكن يساعدك على النوم بشكل افضل:

الثوم غني بفيتامين B1, المعروف بمساعدته في مكافحة اضطرابات النوم ، بالاضافة ان الثوم بيحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين B6 ، وده بيساعد على تعزيز افراز الميلاتونين (هرمون النوم) بشكل كبير ، كمان الثوم ليه تأثير ايجابي على الجهاز العصبي ، وبالتالي ده هيساعدك على الاسترخاء وتهدئة عقلك.

ازاي تحسبي الوقت المثالي للنوم والصحيان