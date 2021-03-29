اسهل طريقة لتحضير كريم الكولاجين في البيت وتعرف على أهم فوائده للبشرة

يعد كريم الكولاجين أحد اهم وافضل المكونات التي تساعد البشرة على تجديد الخلايا الخاصة بها وتقليل ظهور خطوط الوجه وبالتالي علامات تقدم البشرة والتجاعيد، كما أنها تساهم في إخفاء الهالات السوداء حول العين، وتساعد على ظهور بشرتك بمظهر يوحي بكونه أقل من عمرك الحقيقي، والكولاجين هو أحد المواد الطبيعية في الجسم والتي تتكون من البروتينات وتدخل في تكوين العديد من الخلايا في الجسم مثل الانسجة الضامة والأوتار والغضاريف إلى آخره.

كريم الكولاجين

من أهم الفوائد التي يحملها كريم الكولاجين للبشرة والجسم هي:

تقليل الخطوط الدقيقة في البشرة والتجاعيد.

يساعد على ظهورك بسن اصغر من سنك الحقيقي.

تقليل الهالات السوداء حول العينين.

يساعد على إشراق البشرة ونضارتها.

الحد من الآلام العظام والمفاصل.

تقوية بصيلات الشعر والحد من تساقطه.

يظهر الشفاه بشكل اكثر امتلائا.

شد خلايا الجلد و الأنسجة المترهلة.

اخفاء السلوليت.

تحسين صحة الجهاز الهضمي والأمعاء الغليظة.

يخلصك من علامات الاعياء والارهاق الشديد.

إخفاء ندوب البشرة وآثار حب الشباب.

طريقة تحضير كريم الكولاجين

يعد شراء مستحضر كريم الكولاجين الطبي من الأمور المكلفة على الاطلاق في حين انه يمكن اعداد كريم الكولاجين بطريقة ومكونات سهلة وبسيطة في المنزل كما يلي: