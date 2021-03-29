اسهل طريقة لتحضير كريم الكولاجين في البيت وتعرف على أهم فوائده للبشرة

يعد كريم الكولاجين أحد اهم وافضل المكونات التي تساعد البشرة على تجديد الخلايا الخاصة بها وتقليل ظهور خطوط الوجه وبالتالي علامات تقدم البشرة والتجاعيد، كما أنها تساهم في إخفاء الهالات السوداء حول العين، وتساعد على ظهور بشرتك بمظهر يوحي بكونه أقل من عمرك الحقيقي، والكولاجين هو أحد المواد الطبيعية في الجسم والتي تتكون من البروتينات وتدخل في تكوين العديد من الخلايا في الجسم مثل الانسجة الضامة والأوتار والغضاريف إلى آخره.كريم الكولاجين
من أهم الفوائد التي يحملها كريم الكولاجين للبشرة والجسم هي:
- تقليل الخطوط الدقيقة في البشرة والتجاعيد.
- يساعد على ظهورك بسن اصغر من سنك الحقيقي.
- تقليل الهالات السوداء حول العينين.
- يساعد على إشراق البشرة ونضارتها.
- الحد من الآلام العظام والمفاصل.
- تقوية بصيلات الشعر والحد من تساقطه.
- يظهر الشفاه بشكل اكثر امتلائا.
- شد خلايا الجلد و الأنسجة المترهلة.
- اخفاء السلوليت.
- تحسين صحة الجهاز الهضمي والأمعاء الغليظة.
- يخلصك من علامات الاعياء والارهاق الشديد.
- إخفاء ندوب البشرة وآثار حب الشباب.
يعد شراء مستحضر كريم الكولاجين الطبي من الأمور المكلفة على الاطلاق في حين انه يمكن اعداد كريم الكولاجين بطريقة ومكونات سهلة وبسيطة في المنزل كما يلي:
- نبدأ بتحضير عدد من المكونات ملعقة من زيت جوز الهند.
- اخري من عسل النحل.
- كبسولة من فيتامين ه.
- زيت ابرة الراعي نصف ملعقة صغيرة.
- مركز زيت الورد ربع ملعقة صغيرة.
- في وعاء صغير للغاية نبدا بتجهيز واعداد الوصفة حيث نقوم بوضع العسل الأبيض وزيت جوز الهند معا مع التقليب الجيد لها على نار هادئة للغاية حتي يبدا العسل والزيت في الذوبان والاندماج معا.
- يرفع من على النار وأضف باقي المكونات الى المزيج.
- اخلطي المزيج معا جيدا.
- واتركيه ليبرد، ويتم حفظه في برطمان زجاجي بالثلاجة.
- لأفضل النتائج يجب استخدامه على بشرة نظيفة في المساء قبل النوم يوميا.
الوسوم
يعد كريم الكولاجين أحد اهم وافضل المكونات التي تساعد البشرة على تجديد الخلايا الخاصة بها وتقليل ظهور خطوط الوجه وبالتالي علامات تقدم البشرة والتجاعيد، كما أنها تساهم في إخفاء الهالات السوداء حول العين، وتساعد على ظهور بشرتك بمظهر يوحي بكونه أقل من عمرك الحقيقي، والكولاجين هو أحد المواد الطبيعية في الجسم والتي تتكون من البروتينات وتدخل في تكوين العديد من الخلايا في الجسم مثل الانسجة الضامة والأوتار والغضاريف إلى آخره.كريم الكولاجين
من أهم الفوائد التي يحملها كريم الكولاجين للبشرة والجسم هي:
- تقليل الخطوط الدقيقة في البشرة والتجاعيد.
- يساعد على ظهورك بسن اصغر من سنك الحقيقي.
- تقليل الهالات السوداء حول العينين.
- يساعد على إشراق البشرة ونضارتها.
- الحد من الآلام العظام والمفاصل.
- تقوية بصيلات الشعر والحد من تساقطه.
- يظهر الشفاه بشكل اكثر امتلائا.
- شد خلايا الجلد و الأنسجة المترهلة.
- اخفاء السلوليت.
- تحسين صحة الجهاز الهضمي والأمعاء الغليظة.
- يخلصك من علامات الاعياء والارهاق الشديد.
- إخفاء ندوب البشرة وآثار حب الشباب.
يعد شراء مستحضر كريم الكولاجين الطبي من الأمور المكلفة على الاطلاق في حين انه يمكن اعداد كريم الكولاجين بطريقة ومكونات سهلة وبسيطة في المنزل كما يلي:
- نبدأ بتحضير عدد من المكونات ملعقة من زيت جوز الهند.
- اخري من عسل النحل.
- كبسولة من فيتامين ه.
- زيت ابرة الراعي نصف ملعقة صغيرة.
- مركز زيت الورد ربع ملعقة صغيرة.
- في وعاء صغير للغاية نبدا بتجهيز واعداد الوصفة حيث نقوم بوضع العسل الأبيض وزيت جوز الهند معا مع التقليب الجيد لها على نار هادئة للغاية حتي يبدا العسل والزيت في الذوبان والاندماج معا.
- يرفع من على النار وأضف باقي المكونات الى المزيج.
- اخلطي المزيج معا جيدا.
- واتركيه ليبرد، ويتم حفظه في برطمان زجاجي بالثلاجة.
- لأفضل النتائج يجب استخدامه على بشرة نظيفة في المساء قبل النوم يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل طريقة لتحضير كريم الكولاجين في البيت وتعرف على أهم فوائده للبشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.