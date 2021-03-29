كيكة الأرنوب تمتاز بشكلها المميز والمخالف عن الكيكة العادية، وهي من وصفات الكيك المناسبة في أعياد الميلاد والاحتفالات الخاصة بالأطفال ويمكنكِ إعدادها في المنزل دون الحاجة إلى شراءها بثمن باهظ ونعرض لكم طريقة إعداد كيكة الأرنوب في المنزل بكل سهولة.إعداد كيكة الأرنوب في المنزل
نقدم لكم مكونات الكيكعبر موقعنا
تحتاجين إلى إعداد صينيتين كيك مكونات الصينية الواحدة كما يلي:
- 2 بيضة (في درجة حرارة الغرفة).
- كوب إلا ربع من الزيت.
- كوب إلا ربع من السكر.
- كوب من اللبن.
- كوبان من الدقيق.
- فانيليا.
- 4 ملاعق صغيرة من محسن الكيك (البيكنج بودر).
- أولًا: قومي بخلط الزيت والسكر واللبن والبيض والفانيليا معًا سواء في الخلاط أو باستخدام المضرب الكهربائي.
- ثانيًا: قومي بوضع المكونات السائلة على الدقيق والبيكينج بودر واخطيهم جيدًا
- ثالثًا: جهزي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بدهن الصينية بالزبدة أو الزيت وضعي خليط الكيك بها.
- رابعًا: ادخلي الكيك واتركيها في الفرن لمدة ساعة إلا ربع لا تقومي بفتح الفرن قبل ذلك واتركي الكيك حتى ينضج.
بعد إعداد صينيتين الكيك ويصلا إلى درجة حرارة الغرفة قومي بتقطيعها كما يلي:
- الصينية الأولى اتركيها كما هي.
- الصينية الثانية قومي بتقطيع طرفها الأيمن والأيسر على شكل بيضاوي ويبقى الجزء في المنتصف على شكل فيونكه.
- الصينية الأولى هي وجه الأرنوب والأشكال البيضاوية هي أذن الأرنوب والفيونكه توضع أسفل وجه الأرنوب.
- قومي بتحضير كريمة التزيين واتركي منها كوب منفصل وباقي المقدار استخدميه في تغليف الكيكة بالكامل من جمبع الاتجاهات.
- المقدار الأخر الصغير ضعي عليه القليل من صوص الشكولاتة أو القليل من صوص الفراولة حسب الرغبة ثم ضعيه في قالب التشكيل واستخدميه في تزين الكيك وتحديد عيون الأرنب و الشنب وتحديد الاذن وأخيرًا تترك الكيكة في الثلاجة حتى تتماسك.
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كيكة الأرنوب تمتاز بشكلها المميز والمخالف عن الكيكة العادية، وهي من وصفات الكيك المناسبة في أعياد الميلاد والاحتفالات الخاصة بالأطفال ويمكنكِ إعدادها في المنزل دون الحاجة إلى شراءها بثمن باهظ ونعرض لكم طريقة إعداد كيكة الأرنوب في المنزل بكل سهولة.إعداد كيكة الأرنوب في المنزل
نقدم لكم مكونات الكيكعبر موقعنا
تحتاجين إلى إعداد صينيتين كيك مكونات الصينية الواحدة كما يلي:
- 2 بيضة (في درجة حرارة الغرفة).
- كوب إلا ربع من الزيت.
- كوب إلا ربع من السكر.
- كوب من اللبن.
- كوبان من الدقيق.
- فانيليا.
- 4 ملاعق صغيرة من محسن الكيك (البيكنج بودر).
- أولًا: قومي بخلط الزيت والسكر واللبن والبيض والفانيليا معًا سواء في الخلاط أو باستخدام المضرب الكهربائي.
- ثانيًا: قومي بوضع المكونات السائلة على الدقيق والبيكينج بودر واخطيهم جيدًا
- ثالثًا: جهزي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بدهن الصينية بالزبدة أو الزيت وضعي خليط الكيك بها.
- رابعًا: ادخلي الكيك واتركيها في الفرن لمدة ساعة إلا ربع لا تقومي بفتح الفرن قبل ذلك واتركي الكيك حتى ينضج.
بعد إعداد صينيتين الكيك ويصلا إلى درجة حرارة الغرفة قومي بتقطيعها كما يلي:
- الصينية الأولى اتركيها كما هي.
- الصينية الثانية قومي بتقطيع طرفها الأيمن والأيسر على شكل بيضاوي ويبقى الجزء في المنتصف على شكل فيونكه.
- الصينية الأولى هي وجه الأرنوب والأشكال البيضاوية هي أذن الأرنوب والفيونكه توضع أسفل وجه الأرنوب.
- قومي بتحضير كريمة التزيين واتركي منها كوب منفصل وباقي المقدار استخدميه في تغليف الكيكة بالكامل من جمبع الاتجاهات.
- المقدار الأخر الصغير ضعي عليه القليل من صوص الشكولاتة أو القليل من صوص الفراولة حسب الرغبة ثم ضعيه في قالب التشكيل واستخدميه في تزين الكيك وتحديد عيون الأرنب و الشنب وتحديد الاذن وأخيرًا تترك الكيكة في الثلاجة حتى تتماسك.
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