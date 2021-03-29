طريقة عمل سابليه بالمربى بمذاق شهي ورائع

طريقة عمل سابليه بالمربى بمذاق شهي، يحب كثيراً من الأشخاص تناول الشاي أو القهوة في الصباح المبكر في حالة عدم الرغبة في تناول وجبة الإفطار حيث يفضلون تناول السابليه بالمنبه بجانب الشاي أو القهوة وجبة خفيفة ولها مذاق رائعة وشهية، وبالتالي يمكنك تجهيزها في المنزل في وقت سريع وبمكونات متوفرة لديك في المنزل، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور قادمة من الخطوات المطلوبة على طريقة عمل سابليه بالمربى. طريقة عمل سابليه بالمربى طريقة عمل سابليه بالمربى عبر موقعنا نقدم لكم المكونات: كوب زبدة غير مملحة

كوب مربى الفراولة أو يمكن مربى التين

وصفاء بيضاء كبير أو ملعقة من الفانيليا

و2 كوب ونصف من الطحين

ثلاث ملاعق سكر بودرة

3 ملاعق السكر خطوات تجهيز سابليه بالمربى أولا سوف نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 ثم نقوم بتجهيز صينية كبيرة رضع فيها ورق الزبدة ثم نبدأ بتجهيز العجان الكهربائي ونضيف إليه الزيت والسكر البيضاء وتقلب المكونات مع بعضها لمدة عشر دقائق حتى تصبح على هشة وكريمية.

في الخطوة التالية نبدأ بـ إضافة الفانيليا وصفار البيض ثم نضيف عليها الدقيق والملح حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها تصبح أمامك عجينه بعد ذلك قومي بتقسيم العجين قومي بتشكيله على هيئة أقراص وضعيف في وعاء و قومي بتغطيته وضعية في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بفرد العجين حتى يصبح سمك واحد سم ثم قومي بإحضار قطع مستديرة أو يمكنك استخدامه في فنجان القهوة، وقومي بتقطيعه ثم قومي بتشكيل نافذة صغيرة على هيئة الدائرة أو يمكنك استخدام أي شكل المفضل وقم بتكرار هذه الطريق حتى انتهاء الكمية.

بعد ذلك قومي بوضعه في الصواني واتركيه في الفرن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي وبعد أن تضغط كم وضع قطعة من المربع على قطعة من الصابلي، وضعها مع القطع الأخرى ثم نضعها في طبق التقديم وقومي بتكرار هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية، وضيفي عليها السكر البودرة ثم يتم تناولها وبالهناء والشفاء. خطوات تجهيز سابليه بالمربى الوسوم

طريقة عمل سابليه بالمربى بمذاق شهي، يحب كثيراً من الأشخاص تناول الشاي أو القهوة في الصباح المبكر في حالة عدم الرغبة في تناول وجبة الإفطار حيث يفضلون تناول السابليه بالمنبه بجانب الشاي أو القهوة وجبة خفيفة ولها مذاق رائعة وشهية، وبالتالي يمكنك تجهيزها في المنزل في وقت سريع وبمكونات متوفرة لديك في المنزل، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور قادمة من الخطوات المطلوبة على طريقة عمل سابليه بالمربى. طريقة عمل سابليه بالمربى طريقة عمل سابليه بالمربى عبر موقعنا نقدم لكم المكونات: كوب زبدة غير مملحة

كوب مربى الفراولة أو يمكن مربى التين

وصفاء بيضاء كبير أو ملعقة من الفانيليا

و2 كوب ونصف من الطحين

ثلاث ملاعق سكر بودرة

3 ملاعق السكر خطوات تجهيز سابليه بالمربى أولا سوف نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 ثم نقوم بتجهيز صينية كبيرة رضع فيها ورق الزبدة ثم نبدأ بتجهيز العجان الكهربائي ونضيف إليه الزيت والسكر البيضاء وتقلب المكونات مع بعضها لمدة عشر دقائق حتى تصبح على هشة وكريمية.

في الخطوة التالية نبدأ بـ إضافة الفانيليا وصفار البيض ثم نضيف عليها الدقيق والملح حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها تصبح أمامك عجينه بعد ذلك قومي بتقسيم العجين قومي بتشكيله على هيئة أقراص وضعيف في وعاء و قومي بتغطيته وضعية في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بفرد العجين حتى يصبح سمك واحد سم ثم قومي بإحضار قطع مستديرة أو يمكنك استخدامه في فنجان القهوة، وقومي بتقطيعه ثم قومي بتشكيل نافذة صغيرة على هيئة الدائرة أو يمكنك استخدام أي شكل المفضل وقم بتكرار هذه الطريق حتى انتهاء الكمية.

بعد ذلك قومي بوضعه في الصواني واتركيه في الفرن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي وبعد أن تضغط كم وضع قطعة من المربع على قطعة من الصابلي، وضعها مع القطع الأخرى ثم نضعها في طبق التقديم وقومي بتكرار هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية، وضيفي عليها السكر البودرة ثم يتم تناولها وبالهناء والشفاء. خطوات تجهيز سابليه بالمربى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سابليه بالمربى بمذاق شهي ورائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.