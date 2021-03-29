طريقة عمل أقراص جوز الهند بالشوكولاتة بكل سهولة بألذ الوصفات جذابة وهشة وشهية جدا

أقراص جوز الهند بالشوكولاتة ، من الحلويات السورية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم. كما نالت على إعجاب الجميع، وحازت على شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي. وتتميز هذه الحلوى بمذاق خاص ومميز ولذيذ وشهي، نظرا لاحتوائها على الجوز الهند، كما أنها غنية بصوص الشوكولاتة. وتمتاز بشكل رائع وجذاب لا يوصف، مما تشعرك بالبهجة والسعادة. ويتميز هذا النوع من الحلوى بقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على الجوز الهند الذي يحتوي على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، كما يحتوي على الشوكولاتة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن، كما تعمل على تحسين المزاج، فتقلل من الإصابة بالاكتئاب، مما تشعر الأفراد بالسعادة. كما تتميز هذه الحلوى بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير أقراص جوز الهند لكي تحضرها لأطفالهم لإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات أقراص جوز الهند بالشوكولاتة وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة لم تجربوها من قبل وبأقل تكلفة.

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مكونات أقراص جوز الهند بالشوكولاتة

تتكون أقرص جوز الهند بالشوكولاتة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الخاص واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 بياض بيض.

250 جم سكر بودرة.

200 جم جوز الهند.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

للتزيين

شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير أقراص جوز الهند بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية لم تجربوها من قبل، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر حلة ونضيف إليها بياض بيض وسكر بودرة وجوز هند وفانيليا وملح ونقلبهم جيدا على البارد.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب جيدا باستمرار حتى يتجانس الخليط ويسهل تشكيله.

ثم نرفع الحلة من على النار، ونحضر صينية فرن ونضع فيها ورق خبز.

ثم نقوم بتشكيل الأقراص في الصينية باستخدام ملعقة بوظة، ونباعد بين الأقراص.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 17 إلى 20 دقيقة أو إلى أن يشقر لون الأقراص.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك الأقراص تبرد.

ثم نغمس أقراص جوز الهند في الشوكولاتة المذابة من أسفل ونضعهم في الصينية مرة ثانية.

ثم نزين وجه الأقراص بالشوكولاتة المذابة على شكل خطوط، ونتركهم لكي تجمد الشوكولاتة (كما في الصورة).

ثم نقدم أقراص جوز الهند في طبق التقديم.

وبصحة وعافية.

فوائد جوز الهند

يحتوي جوز الهند على العديد من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، وهي كالآتي: