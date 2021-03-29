مكون أقوى من الليزر إزالة شعر العانة والجسم من الجذور بدون ألم يتساقط الشعر ولن يعود من جديد، تعد عملية إزالة الشعر من المناطق الحساسة أو الجسم من الأمور المرهقة والمتعبة والتي تسبب ألمًا كبيرًَا لذلك نجد الكثير من الفتيات تلجأ إلى استخدام كريمات إزالة الشعر المتواجدة بالأسواق أو الاعتماد على الشفرات للتخلص من الشعر، ويعد السويت من الطرق التقليدية التي تعمل على إزالة الشعر من الجذور لكن تسبب ألمًا كبيرًا لتلك المناطق فضلاً أن هناك الكثير من أنواع البشرة تتعرض للالتهابات الشديدة، لذلك فإننا احضرنا لكي سيدتي اليوم وصفة ممتازة ومجربة لإزالة شعر العانة والمناطق الحساسة بدون ألم ومن الجذور أيضًا وسوف يتساقط الشعر أمام عينك.

مكون أقوى من الليزر لإزالة شعر العانة والجسم

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في التخلص من الشعر من الجذور وبدون ألم، ولكن يجب اتباع القراءة للنهاية حيث نتعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكننا من خلالها إزالة الشعر من الجذور وبدون أن نشعر بألم وسوف تعتمدي على هذه الوصفة السحرية لإزالة الشعر بعد ذلك لأنك سوف تتأكدي من فاعليتها في إزالة الشعر.

مكون أقوى من الليزر للتخلص من الشعر

إن البيكنج بودر أثبت فاعلية كبيرة في عملية إزالة الشعر من الجذور دون ألم نهائيًا حيث يتساقط الشعر فور وضع وصفة إزالة الشعر عليه، ومن أجل تحضير الوصفة سوف نحتاج إلى ثلاث مكونات تلك المكونات موجودة في كل منزل وغير مكلفة وسوف تعطي نتائج مبهرة ومكونات الوصفة كالآتي:

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان المتوفر لديك.

نقوم بإحضار إناء ونضع به البيكنج بودر والليمون ونقلب جيدًا حتى يذوب البيكنج بودر. سوف نلاحظ بوجود فوران هذا أمر طبيعي لا تقلقي. أضيفي معجون الأسنان وقلبي المكونات جيدًا وسوف تلاحظين أن القوام أصبح كريمي. نقوم بوضع وصفة خميرة الحلويات على المنطقة المراد إزالة الشعر منها. ننتظر لمدة لا تقلق عن 20 دقيقة. نقوم بمسح المنطقة بواسطة قطعة من القطن أو القماش النظيف وسوف نلاحظ أن الشعر قد طلع في القطن وأصبح الجسم خالي من الشعر.

إزالة الشعر بالبيكنج بودر