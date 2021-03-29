إزالة شعر العانة بالفازلين وبدون ألم في دقائق وبدون أي تكاليف

٧إزالة شعر العانة بالفازلين، أوضح الكثير من خبراء التجميل أنه يمكن أن يتم إزالة شعر العانة عن طريق استخدام الفازلين وبدون ألم نهائيًا وإضافةً إلى ذلك فإن الفازلين يقوم بالقضاء على مشكلة اسمرار البشرة الموجود في المناطق الحساسة، وتسعى جميع السيدات والبنات في مختلف المراحل العمرية إلى التخلص من هذه المشكلة والتي تسبب ألم في كل مرة عند إزالة الشعر.

إزالة شعر العانة بالفازلين

يحتوي الفازلين على فوائد عديدة وكبيرة تفيد البشرة حيث أنه يعمل على ترطيب البشرة ترطيبًا عميقًا، ويمكن نحصل على نتائج مذهلة عند الاستمرار على استخدامه وخاصةً في أماكن مثل الكوع والركبة التي تتعرض للاسمرار، لذلك يدخل الفازلين في العديد من مستحضرات التجميل بسبب مكوناته الرائعة التي تعمل على القضاء على البقع بشكل نهائي.

أكثر ما يميز الفازلين أنه يقوم بالقضاء على اسمرار البشرة والقضاء على مشكلة الشيب ويستخدم في تفتيح منطقة العانة وإزالة الاسمرار حولها وفي وقت قياسي وبدون أي مجهود.

وصفة الفازلين للقضاء على شعر العانة

أصبح الفازلين يستخدم بنطاق واسع في مجال إزالة الشعر وليس فقط في منطقة العانة ولكن أيضًا في جميع مناطق الجسم، وأصبح بالإمكان إزالة الشعر بدون ألم وفي وقت قياسي، وإليكم مكونات وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين

نصف ملعقة فازلين.

ثلاثة ملاعق حليب سائل.

نصف ملعقة مسحوق كركم.

ملعقة كبيرة حمص مطحون.

في البداية يتم مزج جميع المكونات السابقة في إناء عميق من أجل أن يتم الحصول على عجينة متماسكة وبعدها يتم وضعها على مكان شعر العانة.

يتم فرد العجينة في نفس اتجاه نمو الشعر.

تترد العجينة على العانة لمدة كبيرة حتى تجف تمامًا.

بعدها يتم نزع العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر للتخلص من الشعر الزائد الموجود.

كيفية استخدام وصفة الفازلين لازالة شعر العانة