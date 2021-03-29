سر البسبوسة الجاهزة وكيفية صنعها في المنزل

سر البسبوسة الجاهزة، تعد البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشعبية التي يفضلها الكثير من الناس وذلك بسبب طعمها الطيب اللذيذ وطريقة صنعها السهلة، ولا تحتاج البسبوسة الجاهزة إلى العديد من المكونات، تختلف طرق عمل البسبوسة من بلد إلى آخر، فهناك بسبوسة بالقشطة وهناك بسبوسة بالشكولاتة وبسبوسة بالزبادي، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة الجاهزة.

سر البسبوسة الجاهزة

ممكن أن يتم تنفيذ البسبوسة الجاهزة بمنتهى السهولة واليسر وذلك عند فقط توافر المكونات الأساسية لها واتباع جميع الخطوات اللازمة لذلك، فهي غير مكلفة للوقت والجهد ويمكن تحضيرها في وقت قصير جدًا، وإليكم مكونات عمل البسبوسة الجاهزة

مقدار كوب من السميد.

كوب ونصف جوز هند.

نصف كوب سكر أبيض يكون ناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقدار نصف كوب زيت.

علبة كاملة قشطة.

بيضة واحدة مخفوقة.

كمية لوز يكون مجروش على حسب الرغبة.

كمية جوز مجروش على حسب الرغبة.

في البداية يتم وضع السميد والبيكنج بودر وجوز الهند والسكر في إناء واحد ثم يتم خلط المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج تمامًا.

في إناء آخر نضع القشطة والزيت والبيض ثم نقوم بخفقهم بشكل جيد.

يتم وضع خليط القشطة فوق المكونات الجاهزة ونخلط بينهم حتى يمتزجوا مع بعضهم البعض.

نحضر صينية فرن حجمها مناسب ونسكب بها خليط البسبوسة، ثم نقوم بنثر الجوز واللوز على الوجه.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مناسبة تكون حوالي 180 درجة مئوية وذلك لمدة عشرة دقائق أو أكثر أو حتى تنضج مكونات البسبوسة.

ننتظر حتى إنقضاء الوقت المحدد لعمل البسبوسة ويصبح لونها ذهبي فاتح.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بتقطيعها على حسب الرغبة، وهكذا يصبح سر البسبوسة الجاهزة معروف.

خطوات تحضير البسبوسة الجاهزة