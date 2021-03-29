خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة خبز بيتي احلى من الجاهز

خبز رمضان بالسمسم، انتشر نوع من الخبز يتم تناوله على مائدة إفطار وسحور شهر رمضان الكريم وهو خبز صحي ومشبع وسهل تجهيزه في المنزل، ويرجع أصل خبز رمضان إلى بلاد الشام فهم من أول من صنعه بالسمسم وحبة البركة، فهو يمتاز أن له قوام خفيف مثل القطن، وغير أيام شهر رمضان المبارك فيمكن تناوله مع الشاي على الإفطار بدون حشو بطعم الرائع الغني، فهو مفيد للجسم ويمدها بالطاقة اللازمة له لأنه غني بالفيتامينات والبروتينات التي تساعد جسم الأطفال في النمو، وبالنسبة للكبار فهو خبز مشبع جدا وهش من أروع أنواع معجنات القطنية. طريقة خبز رمضان المشبع بالسمسم نحتاج إلى إثنين كوب من طحين الأبيض. كوب من الحليب الدافئ. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زبادي. رشة صغير من الملح. رشة صغير من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة. ربع كوب من زيت الزيتون أو أي نوع زيت النباتي. ملعقة كبيرة من حبة البركة. ملعقة كبيرة من السمسم. بيضة لدهن الوجه مع رشة من فانيليا. خطوات تحضير خبز رمضان التركي بالسمسم أولا اعجني المواد السائلة من حليب وزيت ويضاف عليها الخميرة والسكر وتترك لمدة 10 دقائق حتى تختمر تماما.

ثم يضاف الدقيق والملح بالتدريج ويضاف في النهاية الدقيق حتى تتكون لديك عجينة طرية ملساء وتكون اضفتي كل مكونات ماعدا حبة البركة.

ثم قومي بام العجينة وعجنها لمدة 10 دقائق وتأكدي أن تكون العجينة طرية ولا تلتصق باليد، ثم قومي بام العجينة وتغطيتها بكيس من نايلون وتركها تختمر لمدة ساعتان.

ثم قومي بتشكيل العجينة على شكل بيضاوي وادهني الوجه بالبيض والقليل من زبادي، يمكنك تقطيع العجينة على شكل دوائر التشكيل على حسب رغبتك.

ثم على وجه العجينة حاولي أن تصنعي مربعات أو مكعبات على حسب رغبتك ورشي فوقها حبة البركة والسمسم.

ادخلي الخبز إلى الفرن الساخن مسبقا لمدة لا تقل عن 25 دقيقة على حرارة عالية حوالي 180 مئوية، ستلاحظي ارتفاع الخبز في الفرن اغلقي الفرن واشعلي شواية لتحمير الوجه.

عند خروج الخبز من الفرن غطيه بفوطه من القطن تكون جافة ونظيفة واتركيه لمدة 10 دقائق ثم قدميه على مائدتك خبز رمضان التركي بالسمسم. طريقة خبز رمضان المشبع بالسمسمخطوات تحضير خبز رمضان التركي بالسمسم الوسوم

خبز رمضان بالسمسم، انتشر نوع من الخبز يتم تناوله على مائدة إفطار وسحور شهر رمضان الكريم وهو خبز صحي ومشبع وسهل تجهيزه في المنزل، ويرجع أصل خبز رمضان إلى بلاد الشام فهم من أول من صنعه بالسمسم وحبة البركة، فهو يمتاز أن له قوام خفيف مثل القطن، وغير أيام شهر رمضان المبارك فيمكن تناوله مع الشاي على الإفطار بدون حشو بطعم الرائع الغني، فهو مفيد للجسم ويمدها بالطاقة اللازمة له لأنه غني بالفيتامينات والبروتينات التي تساعد جسم الأطفال في النمو، وبالنسبة للكبار فهو خبز مشبع جدا وهش من أروع أنواع معجنات القطنية. طريقة خبز رمضان المشبع بالسمسم نحتاج إلى إثنين كوب من طحين الأبيض. كوب من الحليب الدافئ. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زبادي. رشة صغير من الملح. رشة صغير من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة. ربع كوب من زيت الزيتون أو أي نوع زيت النباتي. ملعقة كبيرة من حبة البركة. ملعقة كبيرة من السمسم. بيضة لدهن الوجه مع رشة من فانيليا. خطوات تحضير خبز رمضان التركي بالسمسم أولا اعجني المواد السائلة من حليب وزيت ويضاف عليها الخميرة والسكر وتترك لمدة 10 دقائق حتى تختمر تماما.

ثم يضاف الدقيق والملح بالتدريج ويضاف في النهاية الدقيق حتى تتكون لديك عجينة طرية ملساء وتكون اضفتي كل مكونات ماعدا حبة البركة.

ثم قومي بام العجينة وعجنها لمدة 10 دقائق وتأكدي أن تكون العجينة طرية ولا تلتصق باليد، ثم قومي بام العجينة وتغطيتها بكيس من نايلون وتركها تختمر لمدة ساعتان.

ثم قومي بتشكيل العجينة على شكل بيضاوي وادهني الوجه بالبيض والقليل من زبادي، يمكنك تقطيع العجينة على شكل دوائر التشكيل على حسب رغبتك.

ثم على وجه العجينة حاولي أن تصنعي مربعات أو مكعبات على حسب رغبتك ورشي فوقها حبة البركة والسمسم.

ادخلي الخبز إلى الفرن الساخن مسبقا لمدة لا تقل عن 25 دقيقة على حرارة عالية حوالي 180 مئوية، ستلاحظي ارتفاع الخبز في الفرن اغلقي الفرن واشعلي شواية لتحمير الوجه.

عند خروج الخبز من الفرن غطيه بفوطه من القطن تكون جافة ونظيفة واتركيه لمدة 10 دقائق ثم قدميه على مائدتك خبز رمضان التركي بالسمسم. طريقة خبز رمضان المشبع بالسمسمخطوات تحضير خبز رمضان التركي بالسمسم

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