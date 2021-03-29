طريقة عمل الجاتوة الاقتصادي بدون فرن بدون كيك ولا دقيق

طريقة عمل الجاتوة الاقتصادي لكل السيدات التي تبحث عن طريقة سهلة لعمل الجاتوه بدون دقيق ولا بيض ومن مكونات اقتصادية متاحة، حيث تعتمد طريقة هذا الجاتوه علي البسكويت السادة وصوص الشيكولاتة، وطرية تحضيره سهلة جدا، ويمكن عمله في المنزل وسنعرض لكم المكونات وطريقة تحضيره، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن بها عمل الكيك، مثل كيك الشيكولاتة باستخدام الكاكاو الخام وتزيينها بصوص الشيكولاتة، كما توجد كيك البرتقال التي يمكن عملها من عصير البرتقال وأيضا كيك الفراولة، ويتم فيها استبدال اللبن بالفراولة أوجيلي الفراولة، ويمكن أيضا عمل الكيك بأي طعم يمكن اختياره مثل جيلي الموز جيلي أناناس أو أي نوع. مقادير الجاتوه الاقتصادي باكو بسكويت سادة أي نوع وأى كمية حسب الصنية التي تستخدمها

ثلاثة أكواب من الحليب

ثلاثة ملاعق من النشا

ثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام

نصف كوب سكر

كيس فانيليا طريقة تحضير الجاتوه نحضر أولاً بوله نضع فيه اللبن مع النشا والكاكاو الخام والسكر والفانيليا ثم نقوم بتقليبهم علي البارد جيدا حتي يمتزجوا ثم نقوم برفعهم علي نار متوسطة ونستمر في تقليب الخليط علي النار حتي نضمن أنه لا توجد به أي تكتلات حتي يصبح صوص الشيكولاتة ثقيل بعد ذلك نحضر صنية مربعة ونضع أول طبقة من البسكويت ثم نفرد عليها صوص الشيكولاتة ونغطيها تماماً بصوص الشيكولاتة، ثم نقوم بعمل طبقة البسكويت الثانية ونرصها في الصنية ونضع عليها بعد ذلك صوص الشيكولاتة حيث نغطي الطبقة الثانية تماماً بصوص الشيكولاتة ونفس الشيء في الطبقة الثالثة حيث نقوم برص البسكويت السادة ثم نضع طبقة من صوص الشيكولاتة وفي الطبقة الرابعة نرص البسكويت فقط دون وضع صوص الشيكولاتة ثم نقوم بوضع الصنية في الفريزر لمدة ساعة نقوم بتحضير الكريم شانتيه وهو عبارة عن نصف كوب من بودرة الكريم شانتيه وكوب واحد من الحليب الصاقع و3 ملاعق سكر بودرة ثم نقوم بخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي وبعد ذلك نضيفهم علي طبقة البسكويت الرابعة ثم نقوم بإدخال الصنية الفريزر لمدة ساعتين طبقة الجيلي حيث نحضر كيس جيلي فراولة بودرة ونضع عليه كوب ماء مغلي ونقلبه جيدا ثم نضيف كوب ماء بارد ونستمر في التقليب وبعد ذلك نضيفه في الطبقة الأخيرة للصنية وندخلها مرة للثلاجة. مقادير الجاتوه الاقتصاديطريقة تحضير الجاتوه الوسوم

طريقة عمل الجاتوة الاقتصادي لكل السيدات التي تبحث عن طريقة سهلة لعمل الجاتوه بدون دقيق ولا بيض ومن مكونات اقتصادية متاحة، حيث تعتمد طريقة هذا الجاتوه علي البسكويت السادة وصوص الشيكولاتة، وطرية تحضيره سهلة جدا، ويمكن عمله في المنزل وسنعرض لكم المكونات وطريقة تحضيره، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن بها عمل الكيك، مثل كيك الشيكولاتة باستخدام الكاكاو الخام وتزيينها بصوص الشيكولاتة، كما توجد كيك البرتقال التي يمكن عملها من عصير البرتقال وأيضا كيك الفراولة، ويتم فيها استبدال اللبن بالفراولة أوجيلي الفراولة، ويمكن أيضا عمل الكيك بأي طعم يمكن اختياره مثل جيلي الموز جيلي أناناس أو أي نوع. مقادير الجاتوه الاقتصادي باكو بسكويت سادة أي نوع وأى كمية حسب الصنية التي تستخدمها

ثلاثة أكواب من الحليب

ثلاثة ملاعق من النشا

ثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام

نصف كوب سكر

كيس فانيليا طريقة تحضير الجاتوه نحضر أولاً بوله نضع فيه اللبن مع النشا والكاكاو الخام والسكر والفانيليا ثم نقوم بتقليبهم علي البارد جيدا حتي يمتزجوا ثم نقوم برفعهم علي نار متوسطة ونستمر في تقليب الخليط علي النار حتي نضمن أنه لا توجد به أي تكتلات حتي يصبح صوص الشيكولاتة ثقيل بعد ذلك نحضر صنية مربعة ونضع أول طبقة من البسكويت ثم نفرد عليها صوص الشيكولاتة ونغطيها تماماً بصوص الشيكولاتة، ثم نقوم بعمل طبقة البسكويت الثانية ونرصها في الصنية ونضع عليها بعد ذلك صوص الشيكولاتة حيث نغطي الطبقة الثانية تماماً بصوص الشيكولاتة ونفس الشيء في الطبقة الثالثة حيث نقوم برص البسكويت السادة ثم نضع طبقة من صوص الشيكولاتة وفي الطبقة الرابعة نرص البسكويت فقط دون وضع صوص الشيكولاتة ثم نقوم بوضع الصنية في الفريزر لمدة ساعة نقوم بتحضير الكريم شانتيه وهو عبارة عن نصف كوب من بودرة الكريم شانتيه وكوب واحد من الحليب الصاقع و3 ملاعق سكر بودرة ثم نقوم بخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي وبعد ذلك نضيفهم علي طبقة البسكويت الرابعة ثم نقوم بإدخال الصنية الفريزر لمدة ساعتين طبقة الجيلي حيث نحضر كيس جيلي فراولة بودرة ونضع عليه كوب ماء مغلي ونقلبه جيدا ثم نضيف كوب ماء بارد ونستمر في التقليب وبعد ذلك نضيفه في الطبقة الأخيرة للصنية وندخلها مرة للثلاجة. مقادير الجاتوه الاقتصاديطريقة تحضير الجاتوه

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