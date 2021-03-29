لكل المعجنات العجينة اليابانية الهشه القطنية عجينة سحرية للبيتزا والفطائر والعيش

العجينة اليابانية الهشه القطنية التي يبحث عنها فئة كبيرة من السيدات وكذلك ربات البيوت حيث أن المخبوزات من أبرز الأطعمة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار وتهتم ربة المنزل بشكل دائم أن توفر أبنائها الصغار كل ما يكونوا بحاجة له من أطباق متنوعة من المخبوزات، ولكن نحن نعلم أن على رغم من مكونتها البسيطة ولكنها تحتاج لدقة حتى تنجح العجين وتمنحنا الطعم المرغوب به، فنحن هنا اليوم لنساعدك في طريقة عمل العجينة بالمنزل بمكونات بسيطة وأقل تكلفة عن الخارج. لكل المعجنات العجينة اليابانية الهشه القطنية لكل المعجنات العجينة اليابانية الهشه القطنية جئنا لكم اليوم بخطوات بسيطة وميسرة والمكونات المستخدمة لعمل العجينة اليابانية للمعجنات وسر نجاحها للحصول على قوام هش مثل القطن: المكونات: 5 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من الزيت.

رش ملح.

ملعقتين خميرة خبز.

ملعقة سكر.

كوبان من الماء الدافئ للعجن. طريقة التحضير العجينة نقوم بإحضار إناء عميق ونخلط بهم ملعقتين من الدقيق مع ملعقة كبيرة من الماء ويقلب الخليط سوياً.

ثم نقوم بوضعه على النار الهادئة مع التقليب المستمر حتى أن نحصل على قوام كريمي من ثم ترفع من على النار وتترك جانباً حتى تبرد.

من ثم نقوم بإضافة باقي المكونات الموجودة نبدأ بالدقيق والملح والسكر والخميرة وتقلب المكونات سوياً لتجهيز العجينة السحرية .

. من ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي وتخلط بشكل جيد حتى نحصل على القوام المطلوب.

من ثم نقوم بوضع الزيت وتدلك العجين جيداً لعدة دقائق حتى لا تلتصق باليد.

وتترك لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها، وبعد انتهاء المدة، نقوم بتشكيل العجين كما تفضلين ومن الممكن حشواها بأنواع مختلفة من الجبن والخضروات أو اللحم المفروم وغيرها من المكونات المفضلة لديك وبألف هنا وشفا. الوسوم

العجينة اليابانية الهشه القطنية التي يبحث عنها فئة كبيرة من السيدات وكذلك ربات البيوت حيث أن المخبوزات من أبرز الأطعمة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار وتهتم ربة المنزل بشكل دائم أن توفر أبنائها الصغار كل ما يكونوا بحاجة له من أطباق متنوعة من المخبوزات، ولكن نحن نعلم أن على رغم من مكونتها البسيطة ولكنها تحتاج لدقة حتى تنجح العجين وتمنحنا الطعم المرغوب به، فنحن هنا اليوم لنساعدك في طريقة عمل العجينة بالمنزل بمكونات بسيطة وأقل تكلفة عن الخارج. لكل المعجنات العجينة اليابانية الهشه القطنية لكل المعجنات العجينة اليابانية الهشه القطنية جئنا لكم اليوم بخطوات بسيطة وميسرة والمكونات المستخدمة لعمل العجينة اليابانية للمعجنات وسر نجاحها للحصول على قوام هش مثل القطن: المكونات: 5 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من الزيت.

رش ملح.

ملعقتين خميرة خبز.

ملعقة سكر.

كوبان من الماء الدافئ للعجن. طريقة التحضير العجينة نقوم بإحضار إناء عميق ونخلط بهم ملعقتين من الدقيق مع ملعقة كبيرة من الماء ويقلب الخليط سوياً.

ثم نقوم بوضعه على النار الهادئة مع التقليب المستمر حتى أن نحصل على قوام كريمي من ثم ترفع من على النار وتترك جانباً حتى تبرد.

من ثم نقوم بإضافة باقي المكونات الموجودة نبدأ بالدقيق والملح والسكر والخميرة وتقلب المكونات سوياً لتجهيز العجينة السحرية .

. من ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي وتخلط بشكل جيد حتى نحصل على القوام المطلوب.

من ثم نقوم بوضع الزيت وتدلك العجين جيداً لعدة دقائق حتى لا تلتصق باليد.

وتترك لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها، وبعد انتهاء المدة، نقوم بتشكيل العجين كما تفضلين ومن الممكن حشواها بأنواع مختلفة من الجبن والخضروات أو اللحم المفروم وغيرها من المكونات المفضلة لديك وبألف هنا وشفا.

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