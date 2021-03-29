طريقة عمل سندوتشات السجق البلدي صحية على طريقة “عم عبده”

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل سندوتشات السجق البلدي في البيت، حيث يتميز السجق البلدي من عربيات الكبدة والسجق بالطعم اللذيذ والشهي، ولكن يعيب سندوتشات السجق البلدي من عربيات الكبدة والسجق أنها تحتوي على كميات كبيرة من الزيوت المهدرجة الغير صحية، كما أن مصدر السجق من عربيات الكبدة يظل مجهولا، ولكن يمكنك عمل سندوتشات السجق البلدي في البيت وسيكون صحي ومصدر السجق معروف بالطبع، تابع معنا.

طريقة عمل السجق البلدي في البيت

لعمل السجق البلدي في البيت ستحتاجين لطاسة قلي غير قابلة للاتصاق (تيفال)، كما ستحتاجين إلى الخبز الفينو الذي ستقومين بعمل السندوتشات به، تابعي لتتعرفي على المقادير وطريقة عمل سندوتشات السجق البلدي في البيت على طريقة “العم عبده”، تابعي معنا.

زيت قلي.

كمية السجق البلدي من عند الجزار حسب رغبتك التي ستقومين بعمل السندوتشات بها.

5 فصوص من الثوم المفروم.

1 طبق وسط من الطماطم المقطعة لشرائح صغيرة.

1 ملعقة من البابريكا.

كمية صغيرة من الملح حوالي 3 ملاعق.

1 ملعقة من الكزبرة الجافة.

قرن فلفل أخضر مقطع إلى شرائح شرائح.

قرن فلفل أحمر مقطع إلى شرائح.

قومي بوضع القليل من الزيت النباتي في المقلاة(الطاسة التيفال)، وتسخينها قبل وضع السجق.

قومي بوضع السجق البلدي في الطاسة وقومي بتشويحها.

بعد أن تقومي بتشويح السجق قومي بتصفية السجق واحتفظي بالزيت.

قومي بتشويح 5 فصوص من الثوم المفروم في المقلاة.

بعد أن تقومي بتشويح الثوم أضيفي إلى طبق من الطماطم المقطعة إلى شرائح صغيرة.

بعد أن تستوي الطماطم في الزيت قومي بإضافة السجق إلى الطاسة مرة أخرى.

قومي برش ملعقة من البابريكا على السجق في المقلاة.

قومي برش القليل من الملح على السجق ولا تكثري من الملح لأن السجق يحتوي في داخله على الملح في الأساس.

رشي ملعقة من الكزبرة الجافة على السجق.

أضيفي قرن فلفل أخضر مقطع إلى السجق.

أضيفي قرن فلفل أحمر مقطع إلى السجق.

وقومي بالتقليب حتى يستوي الخليط.

تقديم السجق البلدي

مقادير عمل السجق البلديخطوات عمل السجق البلدي في البيت

بعد أن تكوني قد انتهيتي من عمل السجق البلدي، يمكنك تقديمه في السندويتشات عن طريق تقطيع الخبز ووقع السجق والخليط بداخله، ويمكنك تقديم السجق أيضا في طبق مع العيش البلدي لتتغميس.

وهكذا تكوني قد تعلمتي طريقة عمل السجق البلدي الصحي في البيت، لتتعرفي على طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت اضغطي على الرابط الطريقة الاحترافية لعمل دجاج الشواية في المنزل، ولتتعرفي على طريقة عمل الشاورما السورية اضغطي على الرابط طريقة عمل الشاورما السورية الصحية في المنزل، جميع الحقوق محفوظة لموقع ثقفني، بصحة وعافية.