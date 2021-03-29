يبحث الكثير عن كيفية تفتيح البشرة بطرق بسيطة وأيضاً سريعة النتائج ، وذلك لإصابة البشرة بالعديد من الأشياء مثل البقع الداكنة والتجاعيد و ايضا العديد من المشكلات الأخري ، ويوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلي اصابة البشرة مثل التعرض المستمر لأشعة الشمس واستخدام الماسكات الرديئة وغيرهم ، ولكن مع وجود طرق كثيرة لتفتيح البشرة مثل الطرق الطبيعية و الطبية مثل الليزر و التقشير الكميائي اصبح الامر سهل ، وفيما يلي نرصد لكم كيفية تفتيح البشره بطرق بسيطة وايضاً سريعة النتائج. وصفات بسيطة لتفتيح البشرة : * البرتقال : يحتوي البرتقال علي خصائص تفتيح البشرة وفيتامين c وهو من أهم عناصر العناية بالبشرة . طريقة التحضير : طحن قشر البرتقال جيداً حتي يصبح بودرة .

وضع ملعقة من قشر البرتقال مع ملعقة من لبن الذبادي .

خلطهم جيداً للحصول علي عجينة .

وضع العجينة علي البشرة وتركها لمدة 20 دقيقة .

غسل الوجه بماء فاتر .

تكرار هذه الطريقة مرتين اسبوعياً . * العسل : يساعد العسل علي إخفاء حب الشباب و التجاعيد ، كما يقوم بتجديد خلايا البشرة . طريقة التحضير : وضع العسل الصافي علي الوجه .

تركه لمدة 10 دقائق .

غسل البشرة بماء فاتر .

تكرار هذه الطريقة ثلاث مرات اسبوعياً . * الطماطم : تعتبر الطماطم من اهم الطرق التي تقوم بتفتيح مسام البشرة و ايضا تساعد علي التخلص من مشكلة حب الشباب . طريقة التحضير : هرس الطماطم .

توزيعها علي البشرة و تركها حتي تجف .

تكرار هذه الطريقة ثلاث مرات اسبوعياً . * الليمون : يساهم الليمون في تبييض البشرة و يحتوي ايضاً علي مضادات الاكسدة التي تساهم في تجديد خلايا البشرة . طريقة التحضير : وضع قطعة من القطن في عصير الليمون .

وضع القطنة علي البشرة و تركها لمدة نصف ساعة .

غسل الوجه بالماء الفاتر . بعض النصائح للحفاظ علي البشرة : عدم التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة مع الالتزام بوضع واقي الشمس للحفاظ علي البشرة.

الأهتمام بشرب كمية كافية من المياه يومياً .

عدم استخدام الماسكات الرديئة .

– عدم وضع اي مادة علي البشرة بعد استخدام التقشير الكميائي . الوسوم

يبحث الكثير عن كيفية تفتيح البشرة بطرق بسيطة وأيضاً سريعة النتائج ، وذلك لإصابة البشرة بالعديد من الأشياء مثل البقع الداكنة والتجاعيد و ايضا العديد من المشكلات الأخري ، ويوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلي اصابة البشرة مثل التعرض المستمر لأشعة الشمس واستخدام الماسكات الرديئة وغيرهم ، ولكن مع وجود طرق كثيرة لتفتيح البشرة مثل الطرق الطبيعية و الطبية مثل الليزر و التقشير الكميائي اصبح الامر سهل ، وفيما يلي نرصد لكم كيفية تفتيح البشره بطرق بسيطة وايضاً سريعة النتائج. وصفات بسيطة لتفتيح البشرة : * البرتقال : يحتوي البرتقال علي خصائص تفتيح البشرة وفيتامين c وهو من أهم عناصر العناية بالبشرة . طريقة التحضير : طحن قشر البرتقال جيداً حتي يصبح بودرة .

وضع ملعقة من قشر البرتقال مع ملعقة من لبن الذبادي .

خلطهم جيداً للحصول علي عجينة .

وضع العجينة علي البشرة وتركها لمدة 20 دقيقة .

غسل الوجه بماء فاتر .

تكرار هذه الطريقة مرتين اسبوعياً . * العسل : يساعد العسل علي إخفاء حب الشباب و التجاعيد ، كما يقوم بتجديد خلايا البشرة . طريقة التحضير : وضع العسل الصافي علي الوجه .

تركه لمدة 10 دقائق .

غسل البشرة بماء فاتر .

تكرار هذه الطريقة ثلاث مرات اسبوعياً . * الطماطم : تعتبر الطماطم من اهم الطرق التي تقوم بتفتيح مسام البشرة و ايضا تساعد علي التخلص من مشكلة حب الشباب . طريقة التحضير : هرس الطماطم .

توزيعها علي البشرة و تركها حتي تجف .

تكرار هذه الطريقة ثلاث مرات اسبوعياً . * الليمون : يساهم الليمون في تبييض البشرة و يحتوي ايضاً علي مضادات الاكسدة التي تساهم في تجديد خلايا البشرة . طريقة التحضير : وضع قطعة من القطن في عصير الليمون .

وضع القطنة علي البشرة و تركها لمدة نصف ساعة .

غسل الوجه بالماء الفاتر . بعض النصائح للحفاظ علي البشرة : عدم التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة مع الالتزام بوضع واقي الشمس للحفاظ علي البشرة.

الأهتمام بشرب كمية كافية من المياه يومياً .

عدم استخدام الماسكات الرديئة .

– عدم وضع اي مادة علي البشرة بعد استخدام التقشير الكميائي .

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