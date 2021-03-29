أقوي خلطة هندية للعرايس تبييض العانة والابطين والجسم والبشرة نتيجة مبهرة

خلطة هندية للعرايس تبييض العانة والابطين تبييض البشرة والجسم بالكامل لجميع لجميع الفتيات المقبلين على الزواج يعتبر أمر هام جدا لذلك يمكنهم أيضا أن يبدأ باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، بطريقة اسرع ولديها بعض النتائج المضمونة لذلك قد جئنا اليوم بتحضير افضل الوصفات الطبيعية، المضمونة التي تساعدك عزيزتي للحصول على جسم ناصع البياض أقوي خلطة هندية للعرايس تبييض العانة والابطين والجسم المكونات خمس ملاعق من الكركم.

2 ملعقة من القهوة.

ملعقة واحدة من الزبادي.

ملعقة واحدة من عصير الليمون طريقة التحضير يمكنك عزيزتي أن تقومي بخلط الكركم والقهوة والزبادي وعصير الليمون في وعاء عميق.

وإذا حصلت على مزيج كريمي ابدائى فى تطبيق هذا المزيج على بشرتك النظيفة.

ويمكنك أيضا أن تقومى بوضع هذا المزيج في منطقة العانة والكوع والركبة، وجميع المناطق السمراء فى الجسم.

انتظري لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل جسمك جيدا فهي من الوصفات الفعالة في تبييض العانة والابطين .

كرري هذه الوصفة مرة يوميا لكي تحصلي في نهاية الاسبوع على جسم ناصع البياض. الليمون النشا والقهوة المكونات ملعقتين من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين من اللبن البودرة.

ملعقة من القهوة. طريقة التحضير يمكنك عزيزتي أن تبدائي في تحضير هذا الكريم أو المقشر الطبيعي من القهوة والشاي والحليب البودر وعصير الليمون.

ابدائى فى تطبيقه على الجسم تحت الإبط.

كما يمكنك ايضا أن تقومي باستخدام هذا الماسك عند الركب وفي منطقة البكيني للتخلص من سواد المناطق الحساسة .

وانتظري لمدة 25 دقيقة.

ثم نبدأ بالغسيل جسمك باستخدام الماء الفاتر. حليب اللوز والعسل المكونات ملعقتين من العسل.

و ملعقة من اللوز الحليب.

ملعقة من زيت الورد. طريقة التحضير اخلطي العسل مع زيت اللوز وزيت الورد جيدا.

ثم أبدئي بتطبيق هذا المزيج على بشرتك وعلى الجسم بشكل كامل.

ننتظر يا عزيزتي من مدة 20 دقيقة إلى مدة 30 دقيقة.

سوف تجدين أن البشرة أصبحت بيضاء من اول استخدام. لكن يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع وسوف تجدي البياض التي تحتاجينه الوسوم

خلطة هندية للعرايس تبييض العانة والابطين تبييض البشرة والجسم بالكامل لجميع لجميع الفتيات المقبلين على الزواج يعتبر أمر هام جدا لذلك يمكنهم أيضا أن يبدأ باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، بطريقة اسرع ولديها بعض النتائج المضمونة لذلك قد جئنا اليوم بتحضير افضل الوصفات الطبيعية، المضمونة التي تساعدك عزيزتي للحصول على جسم ناصع البياض أقوي خلطة هندية للعرايس تبييض العانة والابطين والجسم المكونات خمس ملاعق من الكركم.

2 ملعقة من القهوة.

ملعقة واحدة من الزبادي.

ملعقة واحدة من عصير الليمون طريقة التحضير يمكنك عزيزتي أن تقومي بخلط الكركم والقهوة والزبادي وعصير الليمون في وعاء عميق.

وإذا حصلت على مزيج كريمي ابدائى فى تطبيق هذا المزيج على بشرتك النظيفة.

ويمكنك أيضا أن تقومى بوضع هذا المزيج في منطقة العانة والكوع والركبة، وجميع المناطق السمراء فى الجسم.

انتظري لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل جسمك جيدا فهي من الوصفات الفعالة في تبييض العانة والابطين .

كرري هذه الوصفة مرة يوميا لكي تحصلي في نهاية الاسبوع على جسم ناصع البياض. الليمون النشا والقهوة المكونات ملعقتين من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين من اللبن البودرة.

ملعقة من القهوة. طريقة التحضير يمكنك عزيزتي أن تبدائي في تحضير هذا الكريم أو المقشر الطبيعي من القهوة والشاي والحليب البودر وعصير الليمون.

ابدائى فى تطبيقه على الجسم تحت الإبط.

كما يمكنك ايضا أن تقومي باستخدام هذا الماسك عند الركب وفي منطقة البكيني للتخلص من سواد المناطق الحساسة .

وانتظري لمدة 25 دقيقة.

ثم نبدأ بالغسيل جسمك باستخدام الماء الفاتر. حليب اللوز والعسل المكونات ملعقتين من العسل.

و ملعقة من اللوز الحليب.

ملعقة من زيت الورد. طريقة التحضير اخلطي العسل مع زيت اللوز وزيت الورد جيدا.

ثم أبدئي بتطبيق هذا المزيج على بشرتك وعلى الجسم بشكل كامل.

ننتظر يا عزيزتي من مدة 20 دقيقة إلى مدة 30 دقيقة.

سوف تجدين أن البشرة أصبحت بيضاء من اول استخدام. لكن يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع وسوف تجدي البياض التي تحتاجينه

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