اعملي كريم كولاجين ضد التجاعيد طبيعي من البيت بمكونات بسيطة وجربيه على بشرتك بأمان من غير مواد كيميائية أو مواد حافظة ممكن تضر بشرتك، فمن المعروف إن كريمات الترطيب الغنية بالكولاجين هي من أهم المنتجات المفيدة لصحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد وفيما يلي نتعرف أكثر على فوائد الكولاجين للبشرة بشكل عام.

كريم كولاجين طبيعي

مع تقدم السن وخصوصاً بالنسبة للسيدات تظهر العديد من مشاكل البشرة خاصةً إذا كانت البشرة من النوع الدهني أو المختلط فتعتبر هذه الأنواع من البشرة هي الأكثر تعرضاً لظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وغيرها من المشاكل، وتبدأ الكثيرات في البحث عن منتجات للعناية بالبشرة للتخلص من هذه العلامات، ولكن من الأفضل أن نلجأ للمواد الطبيعية في حل مشاكل البشرة بشكل عام فهي مفيدة وتمدة البشرة بالغذاء اللازم لتجديد الخلايا وانتعاش الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي بدون أي أضرار أو أثار جانبية.

طريقة عمل كولاجين طبيعي

وتعتمد وصفات تحضير الماسكات والكريمات الطبيعية للحصول على الكولاجين على المواد التي تحتوي على الأحماض الأمينية والفيتامينات مثل مجموعات فيتامين ب و فيتامين أ و والعديد من المعادن التي تعمل على إزالة الجلد الميت وتجديد البشرة بعمق.

ومن أهم هذه الوصفات وصفة الخبز والحليب وتعتمد على فرك كمية بسيطة من الخبز مع ملعقتان من اللبن لتكوين عجينة تطبق على الوجع وتترك لمدة عشرون دقيقة ثم تشطف بالماء الفاتر، فالخبز غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لتجديد خلايا البشرة ويحتوي على العديد من الفوائد التي تقاوم التجاعيد وعلامات تقدم السن.

خلطة الموز والزبادي والعسل أيضاً من الخلطات التي تمنح البشرة ترطيباً وتعزز إنتاج الكولاجين في البشرة وتمنحها المعادن الهامة والمفيدة التي تعيد للبشرة نضارتها وشبابها.