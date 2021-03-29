طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بحشوة الكريمة وصوص الشوكولاتة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، كيك الشوكولاته إدمان الكثيرين كيك مليء بالكريمة ومغطى بصوص الشوكولاتة وبمكونات بسيطة في منزلك وطريقة تحضير كيك الشوكولا لايمكنك إيجاد أسهل منها، في المقالة نقدم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بحشوة الكريمة اللذيذة وصوص الشوكولاتة السائحة .

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

مكونات كيكة الشوكولاتة ستكون علي 2 صينية مقاس 20 أو 21، وسنستخدمها كطبقتين من كيكة الشوكولاتة وتلك المكونات هي :

كوب من الحليب كامل الدسم مع عصرة من الليمون أو نصف ملعقة من الخل حتى يفصل الحليب من الوش .

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام مع رشة ملح .

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا .

كوب من الماء مذاب بها قهوة سريعة الذوبان .

1/2 كوب زيت .

بيضتين مضاف إليها فانيليا .

1/2 كوب كاكاو خام .

كوب ونصف من السكر .

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية المرتفعة في البيت.

قومي بضرب الزيت والسكر والبيض ويندمجوا، ويصبح اللون افتح بقوام متجانس.

قومي بتزويد المواد الجافة الدقيق والكاكاو والمواد الرافعة وقلبيهم مع إضافة الماء المذاب بالنسكافيه.

قومي بتقسيم خليط كيكة الشوكولاتة إلي 2 صينية متساويين مقاس 20 أو21 .

إلي 2 صينية متساويين مقاس 20 أو21 . علي فرن مسخن ل 180 علي الرف الأوسط من 30 ل 35 دقيقة قومي بخبز كيكة الشوكولاتة، واختبري تسوية كيكة الشوكولاتة؛ لضمان نجاح طريقة عمل كيكة الشوكولاتة.

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة

قدمنا سابقاً طريقة عمل الليزي كيك ب 4 مكونات فقط بدون فرن.

حشوة الكريمة البيضاء

من أهم خطوات طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الناجحة في هذه الوصفة، الاهتمام بالحشوة وقوامها السميك، إليك طريقة التحضير:

كوب حليب .

1/3 كوب من الدقيق .

3/4 كوب زبدة.

3/4 كوب سكر.

يقلب الحليب والدقيق معاّ للذوبان وتحصلي علي قوام المهلبية، ثم ارفعي الخليط واحفظيه في الثلاجة .

اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح لونهم أفتح ويذوب السكر، وبالملعقة قومي بتزويد خليط الدقيق والحليب الذي قمنا بتحضيره .

ثم قومي بتثبيت أو طبقة من صينية كيكة الشوكولاتة الأولى وأضيفي إليها كل كمية الكريمة التي قمنا بتحضيرها طبقة سميكة، ثم أضيفي كيكة الشوكولاتة الثانية وقومي بمساواة الأطراف، ثم ضعيها في الثلاجة ونقوم بتحضير صوص الشوكولاتة للتزيين بمكونين فقط :

سابقاً قدمنا طريقة عمل الكيكة بالكاكاو في دقائق وبخطوات بسيطة.

كوب من قطع شوكولاتة .

كوب من كريمة خفق .

صوص الشوكولاتة

علي حمام بخار ماء، قومي بإذابة الشوكولاتة في كريمة الخفق ويصبح القوام سائل ولامع، لتحصلي علي تزيين رائع ل كيكة الشوكولاتة.

قومي بصب الصوص علي كيكة الشوكولاتة بحشوة الكريمة واتركيها تتماسك وتبرد قبل التقديم والتقطيع، بعد أسهل طريقة عمل كيكة الشوكولاتة.