في 5 دقائق حضري كيكة القهوة القطنية بصوص الشيكولاته اللذيذ وبأقل التكايف

كيكة القهوة القطنية القهوة المعروف عنها انها تتميز بطعمها اللذيذ ، يتناولها الكثيرون في كل صباح لذلك يمكننا من اليوم نبدأ بتحضير كيك القهوة الاسفنجية اللذيذة بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضا أن يكون باستخدام صوص الشيكولاتة، وكل هذا سوف نقوم بتحضير داخل منزلهم بدلا من أن نقوم بشرائها من المحال التجارية، أو من الكافيهات الكبرى وذلك بتوفير الأموال التي تقوم بصرفها والتأكد من نظافتها، التي نقوم بتناولها وايضا لذلك يمكنك عزيزتي أن تتبع معي جميع المقادير التي تتواجد في هذا المقال لكى تقومى بتحضير كعكة القهوة لاولادك. مقادير كيكة القهوة القطنية بصوص الشيكولاته 250 جرام من الدقيق الفاخر متعدد الاستخدام.

150 جرام من السمنة.

150 جرام من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من الزيت.

ثلاث ملاعق من القهوة.

2 ملعقة من الشوكولاتة المبشورة طريقة تحضير كيكة بالقهوة بعدما قمنا في تحضير جميع المكونات مكننا اليوم نبدأ بعمل خليط من القهوة والحليب والفانيليا.

ونقوم باضافة السكر في وعاء عميق ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج باودر والملح في وعاء آخر.

نخلط هذه المكونات بعد ذلك نبدأ باضافته فى وعاء واحد.

وعندما نحصل على مزيج متماسك.

نضع هذا المزيج في صينية مدهونة بكمية بسيطة من الزيت ثم نقوم بإدخالها الفرن بشكل مباشر .

ننتظر لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم باخراجها من الفرن وسوف نتناول افضل نوع من كيكه القهوة بالشيكولاته المميزة على الاطلاق ونضع صوص الشكولاته الجاهز علي الوجه. طريقة عمل كيكة القهوة بالكاكاو ثلاث نقط من القهوة السائلة

نصف كوب من الشوكولاتة السائلة .

كوب من الحليب.

2 بيضه

كوب من الزيت.

كوب من السكر.

ملعقة واحدة من الكاكاو.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

نصف باكو من البيكنج بودر.

دقيق كوبين طريقة تحضير كيكة الكاكاو جميع المكونات السابقة من البيض والزبادي الشوكولاتة السائله والبيكنج باودر والفانيليا والدقيق والزيت والقهوة، في وعاء عميق.

بعد ذلك استمري في خفق هذه المكونات بالخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي باضافتها في صينية مدهونة وضعيها في الفرن.

انتظر لمدة 15دقيقة ثم نقوم اخراجها من الفرن

ونتناول افضل كيكة قهوة يمكنك ان تحضرها. الوسوم

كيكة القهوة القطنية القهوة المعروف عنها انها تتميز بطعمها اللذيذ ، يتناولها الكثيرون في كل صباح لذلك يمكننا من اليوم نبدأ بتحضير كيك القهوة الاسفنجية اللذيذة بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضا أن يكون باستخدام صوص الشيكولاتة، وكل هذا سوف نقوم بتحضير داخل منزلهم بدلا من أن نقوم بشرائها من المحال التجارية، أو من الكافيهات الكبرى وذلك بتوفير الأموال التي تقوم بصرفها والتأكد من نظافتها، التي نقوم بتناولها وايضا لذلك يمكنك عزيزتي أن تتبع معي جميع المقادير التي تتواجد في هذا المقال لكى تقومى بتحضير كعكة القهوة لاولادك. مقادير كيكة القهوة القطنية بصوص الشيكولاته 250 جرام من الدقيق الفاخر متعدد الاستخدام.

150 جرام من السمنة.

150 جرام من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من الزيت.

ثلاث ملاعق من القهوة.

2 ملعقة من الشوكولاتة المبشورة طريقة تحضير كيكة بالقهوة بعدما قمنا في تحضير جميع المكونات مكننا اليوم نبدأ بعمل خليط من القهوة والحليب والفانيليا.

ونقوم باضافة السكر في وعاء عميق ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج باودر والملح في وعاء آخر.

نخلط هذه المكونات بعد ذلك نبدأ باضافته فى وعاء واحد.

وعندما نحصل على مزيج متماسك.

نضع هذا المزيج في صينية مدهونة بكمية بسيطة من الزيت ثم نقوم بإدخالها الفرن بشكل مباشر .

ننتظر لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم باخراجها من الفرن وسوف نتناول افضل نوع من كيكه القهوة بالشيكولاته المميزة على الاطلاق ونضع صوص الشكولاته الجاهز علي الوجه. طريقة عمل كيكة القهوة بالكاكاو ثلاث نقط من القهوة السائلة

نصف كوب من الشوكولاتة السائلة .

كوب من الحليب.

2 بيضه

كوب من الزيت.

كوب من السكر.

ملعقة واحدة من الكاكاو.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

نصف باكو من البيكنج بودر.

دقيق كوبين طريقة تحضير كيكة الكاكاو جميع المكونات السابقة من البيض والزبادي الشوكولاتة السائله والبيكنج باودر والفانيليا والدقيق والزيت والقهوة، في وعاء عميق.

بعد ذلك استمري في خفق هذه المكونات بالخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي باضافتها في صينية مدهونة وضعيها في الفرن.

انتظر لمدة 15دقيقة ثم نقوم اخراجها من الفرن

ونتناول افضل كيكة قهوة يمكنك ان تحضرها.

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