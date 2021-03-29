تحذيرات لمرضى السكري من مضاعفات فيروس كورونا

بات واضحاً للجميع الآن، ان مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا الجديد، هو أشد إيلاماً على الاشخاص المصابين بامراض مزمنة مثل القلب والسكري وغيرها، اضافة للاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

لهذا يعمد الاطباء وخبراء الصحة، لتحذير المصابين بهذه المشاكل الصحية من ضرورة التنبه التام من عدوى فيروس كورونا تجنباً لمضاعفات المرض الخطيرة التي يمكن ان تودي بحياة بعضهم.

وفي هذا الصدد، شدد مختصون في امراض الغدد الصماء مرضى السكري على ضرورة اتخاذ اجراءات محددة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، مؤكدين ان أكثر من 40% من وفيات كورونا في دولة الامارات كانت لمرضى بداء السكري.

تحذير مرضى السكري من عدوى فيروس كورونا

نقل موقع "الامارات اليوم" الالكتروني عن مجموعة من المختصين، نصائحهم لمرضى السكري بأهمية اتباع اقصى درجات الحيطة واتباع اجراءات معينة للحد من مخاطر عدوى فيروس كورونا، منها مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام، وتناول الادوية الموصوفة لضبط السكر، فضلاً عن العمل عن بعد للفئات الاكثر عرضة لمخاطر المرض، واتباع نمط حياة صحي لتعزيز المناعة.

وقال الدكتور عبد الرزاق مدني، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري: "لا يوجد وجود دليل علمي قاطع على أن مرضى السكري أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بكوفيد-19، لكن المشكلة تكمن في المضاعفات التي قد توجد عند هذه الفئة من المرضى في حال الإصابة بالفيروس. فقد ترتفع نسبة السكر في الدم، أو تنخفض؛ وقد يتعرض المصاب للجفاف بسبب القيء والإسهال المصاحب للمرض، إضافة إلى المضاعفات المتعلقة بالفيروس ذاته".

متحدثاً عن تزايد بعض المضاعفات الخطيرة، مثل الجلطات القلبية والفسل التنفسي لدى مرضى السكري، ما يفسر ارتفاع نسبة الوفيات لدى هؤلاء المرضى المصابين بالفيروس.

وشدد د. مدني على ضرورة اهتمام مرضى السكري بالغذاء المتوازن، والنظافة الشخصية، وممارسة الرياضة في المنزل، ومراقبة مستوى السكر في الدم باستمرار، وتناول أدوية الضغط والقلب، إن وجدت، والاقلاع عن التدخين.

كما نصح مرضى السكري بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة، وتجنب الاماكن المزدحمة، وارتداء القفازات والكمامة الطبية باستمرار، وتجنب الاختلاط، وغسل اليدين جيداً، وعدم لمس الوجه قبل تنظيف وتعقيم اليدين.

ماذا يفعل مريض السكري في حال أصيب بكورونا؟

في حالة الاصابة، يوصي د. مدني بضرورة فحص نسبة السكر بما لا يقل عن 5 مرات يومياً للتأكد أنها في المستوى الطبيعي. وفي حال انخفاض السكر لاقل من 70 مليغرام، يجب تناول المشروبات المحلاة او القليل من العسل لرفع نسبة السكر. أما في حال كان مستوى السكر أكثر من 300 مليغرام، فعليه التأكد من عدم إصابته بالفيروس، وشرب كمية كبيرة من السوائل.

كما ينبغي اعلام الطبيب المختص بأي تغيرات تطرأ على حالة مريض السكري، او معاناته من صعوبة التنفس او الام في البطن، او ارتفاع نسبة السكر عن معدلاته الطبيعية وعدم القدرة على انزاله.

من جهتها، شددت الدكتور نوال المطوع، استشاري الغدد الصماء والسكري، على ضرورة متابعة السكر في الدم منزلياً، وتناول الطعام الصحي، والحصول على رعاية منزلية صحية لتقوية الجهاز المناعي لمواجهة مرض كوفيد-19.

مضاعفات خطيرة لمرضى السكري من النوع الثاني

ورجحت د. المطوع ان يعاني مرضى السكري من النوع الثاني، من مضاعفات خطيرة في حال الاصابة بفيروس كورونا، ودخول عدد كبير منهم وحدات العناية المركزة اضافة لاحتمال الوفاة بسبب الاصابة بالفيروس.

ومن الاعراض الشديدة لمرضى السكري المصابين بكورونا، الحمض الكيتوني السكري، وفرط سكر الدم، ومقاومة الانسولين الشديدة بحسب د. المطوع التي نصحت هؤلاء المرضى بتجنب ارتفاع السكر او نقصه الحاد بكافة الوسائل.