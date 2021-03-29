خلطة جزائريه قنبلة تبييض الوجه في 5 دقائق الوصفة التي اذهلت كل من جربتها تفتيح فوري للبشرة

تفتيح الوجه واليدين هو أمر يهم كل إمرأة ونحن نقدم لك في هذا المقال مجموعة من الوصفات الطبيعية المضمونة التي تساعدك على ذلك عند استخدامها بإنتظام.

وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد

خليط الكركم

يستخدم الكركم لتفتيح الوجه واليدين وإعطاء البشرة نضارة وحيوية وذلك نظرا لإحتوائه على عناصر مضادة للأكسدة تفيد صحة البشرة.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع 2 ملعقة صغيرة من الدقيق وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة من اللبن على بشرة الوجه واليدين لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تمام الجفاف ثم افركيه وقومي بغسل الوجه بالماء.

ويمكن أيضا أن يستخدم الكركم ممزوج مع ملعقة من الزبادي حتى يصبح ماسك لين يمكن وضعه على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة على الوجه واليدان ثم قومي بغسله بالماء وكرري ذلك مرتين كل أسبوع.

وصفة العسل لتفتيح البشرة

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا لذلك فهو يعمل على تفتيح الوجه واليدين كمان يحارب ظهور علامات التقدم بالعمر و يعمل على التخلص من آثار حب الشباب ولذلك يمكن استخدام العسل لعمل وصفات طبيعية لعلاج البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها.

طريقة الاستخدام

قومي بتطبيق العسل مباشرة على الوجه واتركيه لمدة عشرة دقائق ثم يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر للتخلص من خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة أفتح وأكثر تألقا ونضارة.

كما يمكن أيضا وضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع نصف ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من الحليب البودرة بالإضافة إلى نصف ملعقة من زيت اللوز ثم المزج بينهم جيدا ووضع هذا الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء، كرري ذلك حتى تلاحظى الفرق

خلطة العسل والسكر لتفتيح البشرة

الان تستطيعي مع وصفة السكر وزيت الزيتون والعسل الطبيعي ان تحصلين على بشرة صافية وبياض واضح من أول استعمال، فقط قومي بأخذ كمية متساوية من السكر والعسل وزيت الزيتون، ثم اخلطي المكونات معا.

قومي بتوزيع الخليط على كامل الوجه والجسم أيضاً واتركيه ليجف ثم قشريه عن طريق تحريك أصابعك على الوجه والجسم بحركات دائرية خفيفة ثم قومي بشطف الجسم بعد ذلك وستحصلين على نتيجة مبهرة.

خلطه الليمون لتبييض الوجه بسرعه

فكما نعلم أن لليمون فوائد عديدة ممتازة خاصة على البشرة حيث يلعب عصير الليمون دورا هاما في تبيض البشرة واليدين وكامل الجسم بصورة سريعه.

فقط كل ماعليكي خلط كمية مناسبة من عصير الليمون مع كمية قليلة من الماء وذلك لعدم تهيج البشرة في خال أن كانت البشرة حساسة.

ثم يوزع خليط الليمون على كامل الوجه والمناطق المراد تفتيحها باستخدام قطعة قطنية ويترك على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد احرصي على تكرار تلك العملية مرتين من كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.