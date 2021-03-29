خلطة كوريه مبهرة تبييض الوجه والجسم في يوم واحد داومي عليها وستلاحظين الفرق

تبييض الوجه والجسم بسرعه، يتعرض الوجه واليدين والجسم لعوامل كثيرة تسبب فيه تغيير لونه إلى اللون الأسود وظهور الكثير من العيوب كالنمش والكلف والبقع ومن هذه العوامل أشعة الشمس واستخدام أدوات التجميل والمكياج، وفي هذا المقال نقدم لك وصفات آمنة لتفتيح الوجه واليدين بأسرع الطرق. تبييض الوجه والجسم بسرعه الوجه والجسم بسرعه تفتيح اليدين بالجليسرين المكونات ● 2 ملعقة صغيرة من الجلسرين. ● 1 ملعقة صغيرة من زيت الخروع. ● 2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. ● 2 ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح. ● 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. الطريقة ● قومي بمزج هذه المكونات جميعا ثم ادهنى الخليط على اليدين. ● غطى اليدين بكيس بلاستيكي لمدة من 30 إلى 40 دقيقة. ● اغسلي اليدين جيدا بالماء ثم رطبيهما بكريم مناسب. تفتيح اليدين باستخدام الملح المكونات ● 2 ملعقة كبيرة من الملح. ● عصير 1 ليمونة. ● فرشاة اسنان. الطريقة ● قومي بمزج عصير الليمون مع الملح ثم استخدمى فرشاة الأسنان في فرك اليدين جيدا وتنظيفها بهذا المزيج. ● يحتوي الملح على مضاد للفطريات والبكتيريا كما يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة التي تسبب اللون الأسود على اليدين كما يحتوى الليمون عن خصائص مضادة للأكسدة تعمل على تفتيح الجلد وتجديد الخلايا. تبييض الوجه والجسم الوجه والجسم وصفة الطماطم مع الزبادي المكونات ● 1 ملعقة صغيرة من الزبادي. ● 1 ملعقة كبيرة من عصير الطماطم. ● 1 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان. ● نصف ملعقة من العسل. الطريقة ● قومي بخلط هذه المكونات معا ثم ضعي المزيج على بشرة الوجه واليدين ويترك لمدة ربع ساعة. ● اذا جف الماسك قومي بفركه بحركات دائرية على الوجه وذلك للعمل كمقشر يخلصك من خلايا الجلد الميتة. ● تابعى استخدام هذا الماسك مرة كل اسبوع وتحصلي على التفتيح المطلوب. الوسوم

تبييض الوجه والجسم بسرعه، يتعرض الوجه واليدين والجسم لعوامل كثيرة تسبب فيه تغيير لونه إلى اللون الأسود وظهور الكثير من العيوب كالنمش والكلف والبقع ومن هذه العوامل أشعة الشمس واستخدام أدوات التجميل والمكياج، وفي هذا المقال نقدم لك وصفات آمنة لتفتيح الوجه واليدين بأسرع الطرق. تبييض الوجه والجسم بسرعه الوجه والجسم بسرعه تفتيح اليدين بالجليسرين المكونات ● 2 ملعقة صغيرة من الجلسرين. ● 1 ملعقة صغيرة من زيت الخروع. ● 2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. ● 2 ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح. ● 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. الطريقة ● قومي بمزج هذه المكونات جميعا ثم ادهنى الخليط على اليدين. ● غطى اليدين بكيس بلاستيكي لمدة من 30 إلى 40 دقيقة. ● اغسلي اليدين جيدا بالماء ثم رطبيهما بكريم مناسب. تفتيح اليدين باستخدام الملح المكونات ● 2 ملعقة كبيرة من الملح. ● عصير 1 ليمونة. ● فرشاة اسنان. الطريقة ● قومي بمزج عصير الليمون مع الملح ثم استخدمى فرشاة الأسنان في فرك اليدين جيدا وتنظيفها بهذا المزيج. ● يحتوي الملح على مضاد للفطريات والبكتيريا كما يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة التي تسبب اللون الأسود على اليدين كما يحتوى الليمون عن خصائص مضادة للأكسدة تعمل على تفتيح الجلد وتجديد الخلايا. تبييض الوجه والجسم الوجه والجسم وصفة الطماطم مع الزبادي المكونات ● 1 ملعقة صغيرة من الزبادي. ● 1 ملعقة كبيرة من عصير الطماطم. ● 1 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان. ● نصف ملعقة من العسل. الطريقة ● قومي بخلط هذه المكونات معا ثم ضعي المزيج على بشرة الوجه واليدين ويترك لمدة ربع ساعة. ● اذا جف الماسك قومي بفركه بحركات دائرية على الوجه وذلك للعمل كمقشر يخلصك من خلايا الجلد الميتة. ● تابعى استخدام هذا الماسك مرة كل اسبوع وتحصلي على التفتيح المطلوب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة كوريه مبهرة تبييض الوجه والجسم في يوم واحد داومي عليها وستلاحظين الفرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.