في 10 دقايق معمول التمر الاصلي الناعم الدايب بأسهل وانجح طريقة ومذاق فخم 

معمول التمر الاصلي من الحلويات الاشهر على الاطلاق والتي تتميز ايضا بتحضير بعض المعجنات المختلفة لأن كل دولة دائما تشتهر به المعمول التي تقوم بتقديمه أو بالحلوى التي تقوم بتقديمها ويوجد ايضا المعمول بالطريقة السورية والمعمول بالطريقة المصرية، والطريق السعودية وغيرها كثير من دول العالم ويمكنها نحضر المعمول بالشوكولاتة، المعمول بالملبن المعمول بالعجوة فهو من أطيب أنواع المأكولات لأنه يمكن أن نقوم بصنعه من استخدام المكسرات والتمر وغيرها كثير ازاي نحضر اليوم المعمول بالطرق المتعددة باسهل الاشياء داخل المنزل وطريقة علاجها جدا. مكونات معمول التمر الاصلي الناعم الدايب 500 جرام من الدقيق.

150 غرام من الزبدة.

ثلاث ملاعق من السمن.

ربع كوب من الزيت.

الحليب البودرة ربع كوب

السكر البودر ملعقتين.

بيكنج بودر ملعقة.

من الخميرة الفورية نصف ملعقة.

يمكننا أن نستخدم التمر للحشو. تحضير المعمول بالتمر يمكن أن نحضر وعاء عميق ونضع فيه كمية من السمسم مع الزبدة على نار هادئة.

ثم قومي بإضافة الدقيق اخلطي هذه المكونات جيدا.

يمكننت ايضا ان نضيف باقي المكونات أثناء العجن حتي تتكون عجنية هشه .

نبدأ بتركها لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم باخذ كمية من العجين.

ونقطعها قطع صغيرة ونضع فيها العجوة.

ولكن يفضل أن تكون على شكل كور نغلق العجينه جيدا.

تضع في الصينية ويدخل الفرن لمده 10 دقيقة.

وعندما نحصل على اللون الذهبي نبدأ بخروجها من الفرن. معمول التمر بالمكسرات تحضير المعمول بالتمر 2 كوب ونصف من الدقيق .

ملعقتين من الزبدة.

ربع كوب من السكر البودر

واحدة من صفار البيض.

الحليب البودر.

فانيليا

عجوة .

مكسرات للحشو. طريقة عمل المعمول نبدأ في تجهيز طريقة المعمول بالتمر ضعي جميع المكونات في وعاء عميق الدقيق والفانيليا والسكر البودرة الخميرة الفورية وباقي المكونات الاخرى.

ثم قومي بتقليب المكونات الجافة جيدا بعد ذلك ابدا بإضافة صفار البيض.

اخلطي هذه المكونات وعندما يحصل لديك مزيج متماسك.

بعد ذلك قومي بفرد العجينه جيدا وضعى فيها العجوة.

قم بعمل دوائر اسطوانية لابد من تقطيع هذه الدوائر على شكل شرائح.

قومي بتركها في الصينية لمدة نصف ساعة.

ثم ابدئي بوضعها في الفرن على درجة حرارة 120 درجة مئوية.

بعد ذلك قومي باخراجها وضعي عليها السكر البودر. الوسوم

معمول التمر الاصلي من الحلويات الاشهر على الاطلاق والتي تتميز ايضا بتحضير بعض المعجنات المختلفة لأن كل دولة دائما تشتهر به المعمول التي تقوم بتقديمه أو بالحلوى التي تقوم بتقديمها ويوجد ايضا المعمول بالطريقة السورية والمعمول بالطريقة المصرية، والطريق السعودية وغيرها كثير من دول العالم ويمكنها نحضر المعمول بالشوكولاتة، المعمول بالملبن المعمول بالعجوة فهو من أطيب أنواع المأكولات لأنه يمكن أن نقوم بصنعه من استخدام المكسرات والتمر وغيرها كثير ازاي نحضر اليوم المعمول بالطرق المتعددة باسهل الاشياء داخل المنزل وطريقة علاجها جدا. مكونات معمول التمر الاصلي الناعم الدايب 500 جرام من الدقيق.

150 غرام من الزبدة.

ثلاث ملاعق من السمن.

ربع كوب من الزيت.

الحليب البودرة ربع كوب

السكر البودر ملعقتين.

بيكنج بودر ملعقة.

من الخميرة الفورية نصف ملعقة.

يمكننا أن نستخدم التمر للحشو. تحضير المعمول بالتمر يمكن أن نحضر وعاء عميق ونضع فيه كمية من السمسم مع الزبدة على نار هادئة.

ثم قومي بإضافة الدقيق اخلطي هذه المكونات جيدا.

يمكننت ايضا ان نضيف باقي المكونات أثناء العجن حتي تتكون عجنية هشه .

نبدأ بتركها لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم باخذ كمية من العجين.

ونقطعها قطع صغيرة ونضع فيها العجوة.

ولكن يفضل أن تكون على شكل كور نغلق العجينه جيدا.

تضع في الصينية ويدخل الفرن لمده 10 دقيقة.

وعندما نحصل على اللون الذهبي نبدأ بخروجها من الفرن. معمول التمر بالمكسرات تحضير المعمول بالتمر 2 كوب ونصف من الدقيق .

ملعقتين من الزبدة.

ربع كوب من السكر البودر

واحدة من صفار البيض.

الحليب البودر.

فانيليا

عجوة .

مكسرات للحشو. طريقة عمل المعمول نبدأ في تجهيز طريقة المعمول بالتمر ضعي جميع المكونات في وعاء عميق الدقيق والفانيليا والسكر البودرة الخميرة الفورية وباقي المكونات الاخرى.

ثم قومي بتقليب المكونات الجافة جيدا بعد ذلك ابدا بإضافة صفار البيض.

اخلطي هذه المكونات وعندما يحصل لديك مزيج متماسك.

بعد ذلك قومي بفرد العجينه جيدا وضعى فيها العجوة.

قم بعمل دوائر اسطوانية لابد من تقطيع هذه الدوائر على شكل شرائح.

قومي بتركها في الصينية لمدة نصف ساعة.

ثم ابدئي بوضعها في الفرن على درجة حرارة 120 درجة مئوية.

بعد ذلك قومي باخراجها وضعي عليها السكر البودر.

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