طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بوصفة سهلة ومختلفة مثل المخابز

يعد العيش الفينو، من المخبوزات اللذيذة، من المكونات الأساسية الموجودة في كل منزل، فهو من أحلي أنواع الخبز التي يعشقها الكبار والصغار، ولضمان نظافته يفضل أن يتم تحضيره في المنزل، عند تجهيز السندوتشات للأطفال فهو الرفيق المثالي، يعتبر الخبز الفينو إحدى الوجبات الأساسية التي لابد من وجودها علي سفرتك دائماً، فهو من أهم الوجبات عند الأطفال علي الفطور، فهو من أشهي وألذى أنواع الخبز، لذلك فإن كثير من السيدات تبحث عن طريقة تحضيره في المنزل، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بطريقة مبسطة وسهلة وغير مكلفة.مكونات عمل العيش الفينو في المنزل
سوف نتعرف علي مكونات عمل العيش الفينو في المنزل وهي كما يلي:-
- كيلو من الدقيق.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من محسن الخبز.
- 5 ملاعق صغيرة خميرة فورية.
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت.
- ماء دافئ للعجن.
سوف نتعرف علي طريقة التحضيرفي المنزل بوصفة سهلة جداً وهي كما يلي:-
- نقوم بوضع الخميرة الفورية والسكر والمحسن وبعض الماء الدافئ معاً لدقائق.
- ثم نقوم بوضع الخليط مع الدقيق، وابدائي في العجن وأضيفي الماء حسب ما تحتاج العجينة.
- بعد تمام العجن، أضيفي عليهم الزيت حتي لا تلتصق العجينة، ويجب أن تكون العجينة طرية.خةةو
- قومي بتقسيم العجينة إلي كورة، ثم قومي بفرد العجين بالنشابة.
- قومي بلف القرص حتي يصبح مثل الأسطوانة، فقومي بتشكيل كل قرص إلي شكل أسطواني.
- ثم قومي برص الأقراص في صينية، وقومي برش السمسم عليه، وقومي بخفق بيضه في طبق وأدهني بيها الوجه لتحمير.
- نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية، ثم ضعي الصينية فيها وانتظري حتي تنضج تماما وتصبح جاهزة للأكل.
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يعد العيش الفينو، من المخبوزات اللذيذة، من المكونات الأساسية الموجودة في كل منزل، فهو من أحلي أنواع الخبز التي يعشقها الكبار والصغار، ولضمان نظافته يفضل أن يتم تحضيره في المنزل، عند تجهيز السندوتشات للأطفال فهو الرفيق المثالي، يعتبر الخبز الفينو إحدى الوجبات الأساسية التي لابد من وجودها علي سفرتك دائماً، فهو من أهم الوجبات عند الأطفال علي الفطور، فهو من أشهي وألذى أنواع الخبز، لذلك فإن كثير من السيدات تبحث عن طريقة تحضيره في المنزل، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بطريقة مبسطة وسهلة وغير مكلفة.مكونات عمل العيش الفينو في المنزل
سوف نتعرف علي مكونات عمل العيش الفينو في المنزل وهي كما يلي:-
- كيلو من الدقيق.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من محسن الخبز.
- 5 ملاعق صغيرة خميرة فورية.
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت.
- ماء دافئ للعجن.
سوف نتعرف علي طريقة التحضيرفي المنزل بوصفة سهلة جداً وهي كما يلي:-
- نقوم بوضع الخميرة الفورية والسكر والمحسن وبعض الماء الدافئ معاً لدقائق.
- ثم نقوم بوضع الخليط مع الدقيق، وابدائي في العجن وأضيفي الماء حسب ما تحتاج العجينة.
- بعد تمام العجن، أضيفي عليهم الزيت حتي لا تلتصق العجينة، ويجب أن تكون العجينة طرية.خةةو
- قومي بتقسيم العجينة إلي كورة، ثم قومي بفرد العجين بالنشابة.
- قومي بلف القرص حتي يصبح مثل الأسطوانة، فقومي بتشكيل كل قرص إلي شكل أسطواني.
- ثم قومي برص الأقراص في صينية، وقومي برش السمسم عليه، وقومي بخفق بيضه في طبق وأدهني بيها الوجه لتحمير.
- نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية، ثم ضعي الصينية فيها وانتظري حتي تنضج تماما وتصبح جاهزة للأكل.
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