طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بوصفة سهلة ومختلفة مثل المخابز

يعد العيش الفينو، من المخبوزات اللذيذة، من المكونات الأساسية الموجودة في كل منزل، فهو من أحلي أنواع الخبز التي يعشقها الكبار والصغار، ولضمان نظافته يفضل أن يتم تحضيره في المنزل، عند تجهيز السندوتشات للأطفال فهو الرفيق المثالي، يعتبر الخبز الفينو إحدى الوجبات الأساسية التي لابد من وجودها علي سفرتك دائماً، فهو من أهم الوجبات عند الأطفال علي الفطور، فهو من أشهي وألذى أنواع الخبز، لذلك فإن كثير من السيدات تبحث عن طريقة تحضيره في المنزل، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بطريقة مبسطة وسهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل العيش الفينو في المنزل

سوف نتعرف علي مكونات عمل العيش الفينو في المنزل وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من محسن الخبز.

5 ملاعق صغيرة خميرة فورية.

5 ملاعق كبيرة من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة التحضيرفي المنزل بوصفة سهلة جداً وهي كما يلي:-