طريقة تحضير الانجلش كيك في المنزل بأقل تكاليف وجهد

نقدم لكم طريقة تحضير الانجلش كيك حيث أن العديد من السيدات دائما ما ترغب بتقديم وجبات خفيفة في اليوم حتى تكسر روتين الوصفات المعتادة، وتعد وصفة الانجلش كيك من الوصفات الرائعة التي يمكنك تحضيرها بسهوله، ولا يشترط أن تكون مبدعة وممتازة في عمل الحلويات حتى تقدميها، فهى من الوصفات السهلة التي يمكن للمبتدئة أن تقدمها بسهولة، فما عليك سوى إتباع الخطوات وتحضير المقادير، ويمكن استخدام الانجلش كيك كوجبة للفطار مع القهوة أو الشاي. طريقة تحضير الانجلش كيك طريقة تحضير الانجلش كيك نقدم لكم مقادير الانجلش كيك كوبين من الزبد ويجب أن تكون بحرارة الغرفة.

2 كوب سكر.

2 ملعقة خل كبيرة .

ملعقتين صغيرة فانيليا .

ملعقتين من بشر البرتقال .

ثماني بيضات

ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة بيكربونات

أربعة كوب دقيق

كوبين من الفاكهة المجففة . طريقة تحضير الانجلش كيك في بوله نضع كل من الزبد المذابة ومقدار السكر، نخلط جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على القوام المناسب، نقوم بإضافة بشر البرتقال والخل، ونستمر في الخفق، بعد ذلك نقوم بإضافة البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخنفق حتى نحصل على قوام كريمي، نضيف الفانيليا، والبيكنج بودر والبيكربونات مع الاستمرار في خفق المكونات، نضع الدقيق المنخول جيدا على المزيج بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي وهش للكيك ثم نضيف الفاكهة المجففة .

قم بتحضير الصينية الخاصة بالانجلش كيك ويتم دهنها بالزيت، أو بالزبد مع رشة دقيق، ويتم وضع الخليط في القالب ويدخل في الفرن حتى تمام السواء، بعد أن يبرد الكيك جيدا نخرجه من القالب ونقوم بتقطيعه، ويقدم بالف هنا.

للحصول على نتيجة جيده لتسوية الانجلش كيك يجب أن يتم تشغيل الفرن قبل البدء في تحضير الانجلش كيك، وأن تظل الكيكة بالفرن بعد إغلاق الحرارة لمدة عشر دقائق حتى تبرد. طريقة تحضير الانجلش كيك الوسوم

نقدم لكم طريقة تحضير الانجلش كيك حيث أن العديد من السيدات دائما ما ترغب بتقديم وجبات خفيفة في اليوم حتى تكسر روتين الوصفات المعتادة، وتعد وصفة الانجلش كيك من الوصفات الرائعة التي يمكنك تحضيرها بسهوله، ولا يشترط أن تكون مبدعة وممتازة في عمل الحلويات حتى تقدميها، فهى من الوصفات السهلة التي يمكن للمبتدئة أن تقدمها بسهولة، فما عليك سوى إتباع الخطوات وتحضير المقادير، ويمكن استخدام الانجلش كيك كوجبة للفطار مع القهوة أو الشاي. طريقة تحضير الانجلش كيك طريقة تحضير الانجلش كيك نقدم لكم مقادير الانجلش كيك كوبين من الزبد ويجب أن تكون بحرارة الغرفة.

2 كوب سكر.

2 ملعقة خل كبيرة .

ملعقتين صغيرة فانيليا .

ملعقتين من بشر البرتقال .

ثماني بيضات

ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة بيكربونات

أربعة كوب دقيق

كوبين من الفاكهة المجففة . طريقة تحضير الانجلش كيك في بوله نضع كل من الزبد المذابة ومقدار السكر، نخلط جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على القوام المناسب، نقوم بإضافة بشر البرتقال والخل، ونستمر في الخفق، بعد ذلك نقوم بإضافة البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخنفق حتى نحصل على قوام كريمي، نضيف الفانيليا، والبيكنج بودر والبيكربونات مع الاستمرار في خفق المكونات، نضع الدقيق المنخول جيدا على المزيج بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي وهش للكيك ثم نضيف الفاكهة المجففة .

قم بتحضير الصينية الخاصة بالانجلش كيك ويتم دهنها بالزيت، أو بالزبد مع رشة دقيق، ويتم وضع الخليط في القالب ويدخل في الفرن حتى تمام السواء، بعد أن يبرد الكيك جيدا نخرجه من القالب ونقوم بتقطيعه، ويقدم بالف هنا.

للحصول على نتيجة جيده لتسوية الانجلش كيك يجب أن يتم تشغيل الفرن قبل البدء في تحضير الانجلش كيك، وأن تظل الكيكة بالفرن بعد إغلاق الحرارة لمدة عشر دقائق حتى تبرد. طريقة تحضير الانجلش كيك

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