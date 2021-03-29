الكيكة واحدة من أشهر المعجنات التي عرفت في العالم كله منذ سنوات بعيدة، وهي أيضاً من الحلويات الخفيفة التي تتواجد بقوة في المناسبات المختلفة، وهناك الكثير والكثير من الطرق المختلفة لعمل الكيكة، والكيكة الإسفنجية تعتبر من أشهرها، وفي الفترة الأخيرة عرفت الكيكة الإسفنجية اليابانية التي تتميز بقوامها القطني الهش اللذيذ، والبعض من الأمهات ترغب في خوض تجربة عمل الكيكة الإسفنجية اليابانية ولكنها تخشى من عدم نجاحها، لذلك قررنا من خلال موقعنا ثقفني أن نقدم لكم الآن طريقة عمل الكيكة الإسفنجية اليابانية ذات القوام القطني الهش كالمحترفين وتحدي. مكونات الكيكة الإسفنجية اليابانية: نصف كوب نشا.

نصف كوب دقيق أبيض.

ثلث كوب حليب.

نصف كوب جبن كريمي.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب سكر بودر.

8 صفار بيض.

13 بياض بيض.

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. مكونات الكيكة الإسفنجية اليابانية: طريقة عمل الكيكة الإسفنجية اليابانية: في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ونجهز قالب الفرن ويوضع بها ورق الزبدة وتترك جانباً.

نحضر قدر ويرفع على النار المتوسطة ونضع فيه الحليب مع الجبنة الكريمة والزبدة ونقلب حتى تتجانس المكونات ويكون الخليط كريمي ناعم، ويرفع القدر من على النار ويترك ليبرد.

في وعاء كبير نضع صفار البيض والفانيليا ونقوم بالخفق بالمضرب الكهربائي لدقائق، وبعدها نضيف خليط الحليب والجبن ونظل نخفق سريعاً.

نضيف للخليط السابق النشا والدقيق ونقلب حتى تختفي المكونات.

في وعاء أخر نضع بياض البيض ونخفقه بالمضرب جيداً ليكون الخليط كريمي أبيض، ثم نضيف له السكر ونظل نخفق جيداً.

نضيف نصف مقدار بياض البيض لخليط الدقيق ونقلب في اتجاه واحد فقط من الأسفل للأعلى حتى يختفي البياض، ونظل نكرر تلك الخطوة لتنتهي كمية البياض.

يسكب الخليط في صينية الفرن الجاهزة، ونقوم بوضع الصينية في واحدة أخرى ولكنها أكبر ويسكب فيها ماء مغلي وتدخل الفرن على نار هادئة لمدة 50 دقيقة حتى تنضج تماماً، وتخرج من الفرن وتترك تبرد ثم تقدم. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية اليابانية: الوسوم

الكيكة واحدة من أشهر المعجنات التي عرفت في العالم كله منذ سنوات بعيدة، وهي أيضاً من الحلويات الخفيفة التي تتواجد بقوة في المناسبات المختلفة، وهناك الكثير والكثير من الطرق المختلفة لعمل الكيكة، والكيكة الإسفنجية تعتبر من أشهرها، وفي الفترة الأخيرة عرفت الكيكة الإسفنجية اليابانية التي تتميز بقوامها القطني الهش اللذيذ، والبعض من الأمهات ترغب في خوض تجربة عمل الكيكة الإسفنجية اليابانية ولكنها تخشى من عدم نجاحها، لذلك قررنا من خلال موقعنا ثقفني أن نقدم لكم الآن طريقة عمل الكيكة الإسفنجية اليابانية ذات القوام القطني الهش كالمحترفين وتحدي. مكونات الكيكة الإسفنجية اليابانية: نصف كوب نشا.

نصف كوب دقيق أبيض.

ثلث كوب حليب.

نصف كوب جبن كريمي.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب سكر بودر.

8 صفار بيض.

13 بياض بيض.

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. مكونات الكيكة الإسفنجية اليابانية: طريقة عمل الكيكة الإسفنجية اليابانية: في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ونجهز قالب الفرن ويوضع بها ورق الزبدة وتترك جانباً.

نحضر قدر ويرفع على النار المتوسطة ونضع فيه الحليب مع الجبنة الكريمة والزبدة ونقلب حتى تتجانس المكونات ويكون الخليط كريمي ناعم، ويرفع القدر من على النار ويترك ليبرد.

في وعاء كبير نضع صفار البيض والفانيليا ونقوم بالخفق بالمضرب الكهربائي لدقائق، وبعدها نضيف خليط الحليب والجبن ونظل نخفق سريعاً.

نضيف للخليط السابق النشا والدقيق ونقلب حتى تختفي المكونات.

في وعاء أخر نضع بياض البيض ونخفقه بالمضرب جيداً ليكون الخليط كريمي أبيض، ثم نضيف له السكر ونظل نخفق جيداً.

نضيف نصف مقدار بياض البيض لخليط الدقيق ونقلب في اتجاه واحد فقط من الأسفل للأعلى حتى يختفي البياض، ونظل نكرر تلك الخطوة لتنتهي كمية البياض.

يسكب الخليط في صينية الفرن الجاهزة، ونقوم بوضع الصينية في واحدة أخرى ولكنها أكبر ويسكب فيها ماء مغلي وتدخل الفرن على نار هادئة لمدة 50 دقيقة حتى تنضج تماماً، وتخرج من الفرن وتترك تبرد ثم تقدم. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية اليابانية:

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