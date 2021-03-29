خلطة لتبييض اليدين والرجلين بياض الثلج من أول استخدام.. ستذهلك النتيجة

خلطة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين، يوجد العديد من الوصفات الموجودة في منزلك التي يمكنك استخدامها في تبييض اليدين والرجلين، دون الحاجة إلى شراء مواد وخامات باهظة الثمن، وتكثر الأسئلة حول أسباب اسمرار اليدين والرجلين والسبب يكمن في زيادة مادة” الميلانين”، أو إذا كنتي سيدة عمل فبالتأكيد أنك تتعرضِ لأشعة الشمس بصورة مستمرة، لكن لا تقلقي سنساعدك في هذه المقالة على إيجاد خلطة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين.

خلطة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين

سنقدم لكم فيما يلي خلطة بسيطة لكي تتمكني من إعدادها بكل سهولة في منزلك:

يمكنك استخدام “الحليب” في تبييض هذه المناطق، حيث يحتوي اللبن على مادة”lactic acid”، حيث سيمكنك اللبن من تقشير الخلايا الميتة، وبالتالي يعمل على تفتيح البشرة.

وللقيام بهذه الخلطة عليكِ القيام بتنظيف يديكي قبل أن تقومِ بوضع الحليب.

ثم ضعِ الحليب على يديكِ لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

خلطة الطماطم لتبييض اليدين والرجلين

يمكنكِ استخدام الطماطم في هذه الوصفة، حيث تحتوي الطماطم على مركبات وتمكنك من تبييض اليدين، وتمكنك من توحيد لون البشرة لأن الطماطم حمضية، ولتطبيق هذه الوصفة، عليكِ القيام بالتالي:

عليكِ القيام بعصر ثمرة طماطم، ثم قومي بإضافة 2 ملعقة من اللبن، وعليكِ إضافة القليل من هذا الخليط على يديكي، واتركيه لمدة لا تقل عن أربعين دقيقة، ثم قومي بغسل يديكِ برفق.

يمكنك استخدام الزبادي أيضاً لتفتيح يديكِ، حيث قومي بإضافة القليل من الزبادي على يديكِ.

خلطة لتبييض اليدين والرجلين بالنشا

أحضري ثلاث ملاعق من النشا وعليهم 3 ملاعق من الحليب وعصير ليمونه كبيرة، ثم أخفقي المكونات سوياً حتى يتكون لديكي خليط كريمي، ضعي الكريم على يديكي وعلى الرجلين وعلى منطقة الأكواع وأى منطقة مصابة بالاسمرار واتركي الخليط لمدة نصف ساعة، مع تكرار الأمر بشكل يومي سوف تحصل على تبييض اليدين والرجلين كبياض الثلج.