أسهل وصفات بطاطس للعشاء بطرق جديدة ومختلفة وبمكونات بسيطة جدا

تعرفي علي أسهل وصفات بطاطس للعشاء، تعد البطاطس من أسهل الأكلات المشاركة في الفطار والغداء والعشاء كما أنها من الأكلات التي يمكننا أن نقوم بطهيها بالعديد من الطرق المختلفة واللذيذة، ويمكننا أن نقوم بطبخها بطريقة صحية ومفيدة وخاصة للأطفال، لذلك سوف نتعرف معا علي افضل واجدد طرق لعمل البطاطس. وصفات بطاطس للعشاء وصفات بطاطس للعشاء البطاطس اللبنانية المكونات كيلو من البطاطس

أربع فصوص من الثوم

معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ربع كوب من الكزبرة المفرومة

ربع كوب من عصير الليمون

ربع معلقة من الملح والفلفل الأسود

ربع معلقة من البابريكا طريقة الإعداد قومي بتقطيع البطاطس إلي مكعبات متوسطة الحجم، واقليها في الزيت وقلبيها حتي يصبح لونها ذهبي.

نحضر طاسة أخري ونضع فيها كل من الثوم والملح والفلفل الأسود والكزبرة والبابريكا وعصير الليمون، ثم قلبيهم ببعض حتي يتجانسوا.

نقوم بعد ذلك بوضع هذا الخليط علي البطاطس بعد نضجها ونقلبها. البطاطس اليونانية بالليمون البطاطس اليونانية بالليمون المقادير كيلو ونصف من البطاطس

كوب ونصف من مرقة الدجاج

خمسة فصوص من الثوم المفروم

معلقتين صغيرتين من الملح

ملعقة كبيرة من الزعتر الناشف

نصف كوب من زيت الزيتون

ثلث كوب من عصير الليمون

ورق زعتر وليمون للتزيين طريقة التحضير سخني الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

قومى بتقشير البطاطس وتقطيعها علي هيئة جوانح.

ضعي البطاطس في صينية وقومي بوضع البهارات التي ذكرنها علي البطاطس وقلبيهم ببعض، ماعدا أوراق الليمون والزعتر.

دخلي الصينية اللي الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بإخراج الصينية وقلبي البطاطس علي وجها الثاني ودخليها الفرن للمرة الثانية واتركيها لمدة 25 دقيقة.

قومي بأخراج البطاطس بعد نضجها وضعيها في أطباق التقديم ثم قومي برش ورق الزعتر والليمون عليها. بطاطس الكروكيت بطاطس الكروكيت المقادير نصف كيلو بطاطس مسلوقة

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل

كوب من ميكس الجبن التغليف كوب من الدقيق

كوب من البقسماط

بيضة واحدة

بقدونس مفروم ناعم

فلفل ألوان طريقة التحضير قومي بخلط البطاطس مع البيضة وضعي عليهم كل من الفلفل الأسود والملح والبقدونس وميكس الجبن، ثم قومي بخلطهم جميعا مع بعضهم جيدا، بعد ذلك قومي بتشكيل البطاطس اللي كرات.

احضري وعاء وقومي بتحضير طبقة التغليف فيه وهى أن تضعي كل من البيضة و البهارات مع بعضهم وامزجيهم ببعض.

احضري وعاء اخر وضعي فيه كل من الدقيق والبقسماط والبقدونس والبهارات واخلطيهم ببعض.

غمسي البطاطس في البيض ثم في الدقيق والبقسماط وغلفيهم بشكل جيد.

احضري صينية فرن مغلفة بورق زبدة وقومي برص البطاطس فيها بعد التغليف، ثم ضعيها في الفرن لمدة عشرة دقائق حتي يصبح لون البطاطس ذهبي. الوسوم

تعرفي علي أسهل وصفات بطاطس للعشاء، تعد البطاطس من أسهل الأكلات المشاركة في الفطار والغداء والعشاء كما أنها من الأكلات التي يمكننا أن نقوم بطهيها بالعديد من الطرق المختلفة واللذيذة، ويمكننا أن نقوم بطبخها بطريقة صحية ومفيدة وخاصة للأطفال، لذلك سوف نتعرف معا علي افضل واجدد طرق لعمل البطاطس. وصفات بطاطس للعشاء وصفات بطاطس للعشاء البطاطس اللبنانية المكونات كيلو من البطاطس

أربع فصوص من الثوم

معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ربع كوب من الكزبرة المفرومة

ربع كوب من عصير الليمون

ربع معلقة من الملح والفلفل الأسود

ربع معلقة من البابريكا طريقة الإعداد قومي بتقطيع البطاطس إلي مكعبات متوسطة الحجم، واقليها في الزيت وقلبيها حتي يصبح لونها ذهبي.

نحضر طاسة أخري ونضع فيها كل من الثوم والملح والفلفل الأسود والكزبرة والبابريكا وعصير الليمون، ثم قلبيهم ببعض حتي يتجانسوا.

نقوم بعد ذلك بوضع هذا الخليط علي البطاطس بعد نضجها ونقلبها. البطاطس اليونانية بالليمون البطاطس اليونانية بالليمون المقادير كيلو ونصف من البطاطس

كوب ونصف من مرقة الدجاج

خمسة فصوص من الثوم المفروم

معلقتين صغيرتين من الملح

ملعقة كبيرة من الزعتر الناشف

نصف كوب من زيت الزيتون

ثلث كوب من عصير الليمون

ورق زعتر وليمون للتزيين طريقة التحضير سخني الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

قومى بتقشير البطاطس وتقطيعها علي هيئة جوانح.

ضعي البطاطس في صينية وقومي بوضع البهارات التي ذكرنها علي البطاطس وقلبيهم ببعض، ماعدا أوراق الليمون والزعتر.

دخلي الصينية اللي الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بإخراج الصينية وقلبي البطاطس علي وجها الثاني ودخليها الفرن للمرة الثانية واتركيها لمدة 25 دقيقة.

قومي بأخراج البطاطس بعد نضجها وضعيها في أطباق التقديم ثم قومي برش ورق الزعتر والليمون عليها. بطاطس الكروكيت بطاطس الكروكيت المقادير نصف كيلو بطاطس مسلوقة

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل

كوب من ميكس الجبن التغليف كوب من الدقيق

كوب من البقسماط

بيضة واحدة

بقدونس مفروم ناعم

فلفل ألوان طريقة التحضير قومي بخلط البطاطس مع البيضة وضعي عليهم كل من الفلفل الأسود والملح والبقدونس وميكس الجبن، ثم قومي بخلطهم جميعا مع بعضهم جيدا، بعد ذلك قومي بتشكيل البطاطس اللي كرات.

احضري وعاء وقومي بتحضير طبقة التغليف فيه وهى أن تضعي كل من البيضة و البهارات مع بعضهم وامزجيهم ببعض.

احضري وعاء اخر وضعي فيه كل من الدقيق والبقسماط والبقدونس والبهارات واخلطيهم ببعض.

غمسي البطاطس في البيض ثم في الدقيق والبقسماط وغلفيهم بشكل جيد.

احضري صينية فرن مغلفة بورق زبدة وقومي برص البطاطس فيها بعد التغليف، ثم ضعيها في الفرن لمدة عشرة دقائق حتي يصبح لون البطاطس ذهبي.

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