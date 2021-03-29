افضل وأسهل الطرق لتجهيزات وتفريزات رمضان 2021 للخضروات والفاكهة

تعرفوا علي افضل وأسهل طرق تجهيزات وتفريزات رمضان، لان هذا يفيد كل ست بيت لتخزين جميع المكؤلات والفاكهة بطريقة صحيحة، وهذا مفيد لكي بنت سوف تتجوز حديثا و لكل ست بيت، ومع اقتراب شهر رمضان الشهر الكريم فكل السيدات تعد لاستقبال شهر رمضان، ولان شهر رمضان ملئ بالعزومات فيجب أن تكون كل سيدة بالتجهيز لكل ذلك عن طريق التفريزات.طرق تجهيزات وتفريزات رمضان
لاقتراب شهر رمضان فيجب علي كل منزل التجهيز لهذا الشعر الكريم فهيا بنا لنتعرف علي افضل الطرق للتجهيز والتفريز العديد من الفاكهة والخضروات.تفريزات وتجهيز الفاكهة
- طريقة تفريز المشمش: يغسل جيدا ويوضع في ماء مغلية ثم يوضع في ماء مثلج، وينقسم إلي قسمين ويزال البذر ويقشر جيدا، ثم يرش عليه عصير الليمون والسكر ويحفظ في الفريزر.
- طريقة تفريز البرتقال: يغسل جيدا ويقشر أولا، ثم يوضع عليه ماء وسكر والبعض من ليمون وجريب فروت مقشر ويقطع ويحفظ بالفريزر.
- طريقة تفريز التين: يغسل اولا ويقشر ويتم تقطيعه ويحفظ بالفريزر.
- طريقة تفريز الفراولة: تغسل وتنظف وتوضع في الفريزر.
- طريقة تفريز الخوخ: يوضع في ماء ساخن ثم في ماء مثلج ويقسر ويقطع ونضع عليه عصير الليمون وسكر ويقلب ويوضع في أكياس في الفريزر.
- طريقة تفريز المانجو: غسل المانجو جيدا ونضعها في الفريزر كما هي وعند احتياجها نخرجها في ماء ساخن وإزالة القشرة ثم تقطعيها.
- طريقة تفريز البسلة: تفصيص البسلة جيدا، وتوضع في ماء مغلية علي النار لمدة دقيقتين مع التقليب ببطء، تصفية البسلة وغسلها جيدا ثم تصفيتها مرة اخري، ووضعها في الفريزر.
- طريقة تفريز الجزر: غسل الجزر جيدا، وتقشيره وتقطعية علي حسب الرغبة، سلق الجزر نصف سلقة، ثم تركه ليبرد، يوضع في أكياس ويوضع في الفريزر.
- طريقة تفريز القلقاس: غسيلة مع تجفيفه بقطعة قماش، وتقطيعه إلي مكعبات ووضعة في الأكياس، وضعة في الفريزر.
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تعرفوا علي افضل وأسهل طرق تجهيزات وتفريزات رمضان، لان هذا يفيد كل ست بيت لتخزين جميع المكؤلات والفاكهة بطريقة صحيحة، وهذا مفيد لكي بنت سوف تتجوز حديثا و لكل ست بيت، ومع اقتراب شهر رمضان الشهر الكريم فكل السيدات تعد لاستقبال شهر رمضان، ولان شهر رمضان ملئ بالعزومات فيجب أن تكون كل سيدة بالتجهيز لكل ذلك عن طريق التفريزات.طرق تجهيزات وتفريزات رمضان
لاقتراب شهر رمضان فيجب علي كل منزل التجهيز لهذا الشعر الكريم فهيا بنا لنتعرف علي افضل الطرق للتجهيز والتفريز العديد من الفاكهة والخضروات.تفريزات وتجهيز الفاكهة
- طريقة تفريز المشمش: يغسل جيدا ويوضع في ماء مغلية ثم يوضع في ماء مثلج، وينقسم إلي قسمين ويزال البذر ويقشر جيدا، ثم يرش عليه عصير الليمون والسكر ويحفظ في الفريزر.
- طريقة تفريز البرتقال: يغسل جيدا ويقشر أولا، ثم يوضع عليه ماء وسكر والبعض من ليمون وجريب فروت مقشر ويقطع ويحفظ بالفريزر.
- طريقة تفريز التين: يغسل اولا ويقشر ويتم تقطيعه ويحفظ بالفريزر.
- طريقة تفريز الفراولة: تغسل وتنظف وتوضع في الفريزر.
- طريقة تفريز الخوخ: يوضع في ماء ساخن ثم في ماء مثلج ويقسر ويقطع ونضع عليه عصير الليمون وسكر ويقلب ويوضع في أكياس في الفريزر.
- طريقة تفريز المانجو: غسل المانجو جيدا ونضعها في الفريزر كما هي وعند احتياجها نخرجها في ماء ساخن وإزالة القشرة ثم تقطعيها.
- طريقة تفريز البسلة: تفصيص البسلة جيدا، وتوضع في ماء مغلية علي النار لمدة دقيقتين مع التقليب ببطء، تصفية البسلة وغسلها جيدا ثم تصفيتها مرة اخري، ووضعها في الفريزر.
- طريقة تفريز الجزر: غسل الجزر جيدا، وتقشيره وتقطعية علي حسب الرغبة، سلق الجزر نصف سلقة، ثم تركه ليبرد، يوضع في أكياس ويوضع في الفريزر.
- طريقة تفريز القلقاس: غسيلة مع تجفيفه بقطعة قماش، وتقطيعه إلي مكعبات ووضعة في الأكياس، وضعة في الفريزر.
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