طريقة عمل كريم أساس من صنع يديكي ووحدي لون بشرتك بفاونديشن طبيعي

طريقة عمل كريم الأساس، كافة النساء تبحث عن طريقة عمل كريم الأساس وذلك لأنه يعد من أهم مستحضرات التجميل لدى أي امرأة، وذلك لأن له دور عظيم في إخفاء كافة عيوب البشرة، ولكن له بعض الأضرار وتحديداً لأصحاب البشرة الدهنية، وذلك لأن هذا المستحضر يحتوى على نسبة من الزيوت ومواد كيميائية غير مفيدة للبشرة أيضاً، وهذا المستحضر يعد بمثابة طبقة رقيقة للغاية تكون بنفس لون البشرة، ويتم وضعها على الوجه، وفي هذا المقال نعرض لكم كيفية عمل كريم الأساس بطريقة مضمونة. طريقة عمل كريم أساس طريقة عمل كريم أساس سنقدم لكِ فيما يأتي طريقة بسيطة لكي تقومِ بإعداد كريم الأساس في منزلك، كالتالي: عليكِ إحضار كريم مرطب، ومن الضروري أن يناسب نوع بشرتك، فهذا الأمر هام للغاية.

عليكِ إحضار بودر، ولابد أن يتناسب مع بشرتك أيضاً.

عليكِ إحضار آلة حادة، لكي تستخدميها في استخراج البودر.

قومِ بوضع القليل من كريم المرطب مع قليل من البودر في عبوة مع تقليبهم بشكل جيد حتى تحصلِ على القوام المناسب لكِ.

احتفظي بالكريم فى عبوة محكمة الغلق حتى لا يجف ويكون سهل الفرد على البشرة، تكفيكي هذه الكمية لمدة شهر على الأقل. عمل كريم فاونديشن طبيعي عمل كريم فاونديشن طبيعي هذه الطريقة بسيطة للغاية وغير مكلفة، كل ما عليكِ إتباع الخطوات التالية: عليكِ إحضار قليل من النشا ولابد من طحنها بشكل جيد.

وقليل من الشوفان، لا تقل الكمية عن ملعقتان.

قليل من بودرة الكاكاو.

قليل من زيت بذور العنب.

إحضار علبة فارغة نظيفة.

عليكِ إضافة كافة هذه المكونات وأخيراً تقومِ بإضافة الزيت ويراعى أن يضاف بشكل تدريجي حتى تحصلي على درجة بشرتك. للحصول على درجة فاتحة قللي من كمية الكاكاو، وللحصول على درجة أغمق أضيفي كمية أخرى من الكاكاو. الوسوم

طريقة عمل كريم الأساس، كافة النساء تبحث عن طريقة عمل كريم الأساس وذلك لأنه يعد من أهم مستحضرات التجميل لدى أي امرأة، وذلك لأن له دور عظيم في إخفاء كافة عيوب البشرة، ولكن له بعض الأضرار وتحديداً لأصحاب البشرة الدهنية، وذلك لأن هذا المستحضر يحتوى على نسبة من الزيوت ومواد كيميائية غير مفيدة للبشرة أيضاً، وهذا المستحضر يعد بمثابة طبقة رقيقة للغاية تكون بنفس لون البشرة، ويتم وضعها على الوجه، وفي هذا المقال نعرض لكم كيفية عمل كريم الأساس بطريقة مضمونة. طريقة عمل كريم أساس طريقة عمل كريم أساس سنقدم لكِ فيما يأتي طريقة بسيطة لكي تقومِ بإعداد كريم الأساس في منزلك، كالتالي: عليكِ إحضار كريم مرطب، ومن الضروري أن يناسب نوع بشرتك، فهذا الأمر هام للغاية.

عليكِ إحضار بودر، ولابد أن يتناسب مع بشرتك أيضاً.

عليكِ إحضار آلة حادة، لكي تستخدميها في استخراج البودر.

قومِ بوضع القليل من كريم المرطب مع قليل من البودر في عبوة مع تقليبهم بشكل جيد حتى تحصلِ على القوام المناسب لكِ.

احتفظي بالكريم فى عبوة محكمة الغلق حتى لا يجف ويكون سهل الفرد على البشرة، تكفيكي هذه الكمية لمدة شهر على الأقل. عمل كريم فاونديشن طبيعي عمل كريم فاونديشن طبيعي هذه الطريقة بسيطة للغاية وغير مكلفة، كل ما عليكِ إتباع الخطوات التالية: عليكِ إحضار قليل من النشا ولابد من طحنها بشكل جيد.

وقليل من الشوفان، لا تقل الكمية عن ملعقتان.

قليل من بودرة الكاكاو.

قليل من زيت بذور العنب.

إحضار علبة فارغة نظيفة.

عليكِ إضافة كافة هذه المكونات وأخيراً تقومِ بإضافة الزيت ويراعى أن يضاف بشكل تدريجي حتى تحصلي على درجة بشرتك. للحصول على درجة فاتحة قللي من كمية الكاكاو، وللحصول على درجة أغمق أضيفي كمية أخرى من الكاكاو.

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