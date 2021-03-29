3 امور يسمح لمن تلقى لقاح فيروس كورونا الجديد القيام بها، أعلنت عنها المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية “سي دي سي” نستعرضها في التالي، وأكدت أن هذه الأمور دوت الخليج المجموعة الأولى من توصيات الصحة العامة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

3 امور يسمح لمن تلقى لقاح فيروس كورونا الجديد القيام بها:

زيارة أشخاص آخرين تم تطعيمهم بالكامل في أماكن داخلية كالبيوت والشقق، غرف دون ارتداء أقنعة أو الحفاظ على مسافات جسدية.

القيام بزيارة مع أشخاص غير محصنين من أسرة واحدة معرضين لخطر منخفض للإصابة بمرض كورونا في الداخل دون ارتداء أقنعة أو تباعد جسدي.

عند الاختلاط بمصاب ليس على الشخص الملقح بالكامل الخضوع للحجر الصحي، شريطة عدم ظهور أعراض عليه.

أمور يجب أن يلتزم بها من تلقى لقاح فيروس كورونا الجديد:

ارتداء القناع والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الجسدية في الأماكن العامة.

تعقيم اليدين باستمرار و الحفاظ على النظافة العامة.

الالتزام بتدابير الوقاية الأخرى عند زيارة الأشخاص غير الملقحين المعرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد أو الذين لديهم فرد غير مُلقح معرض لخطر كبير للإصابة بكوفيد-19 الشديد.

ارتداء أقنعة، والحفاظ على المسافة، وممارسة تدابير الوقاية الأخرى عند الزيارة مع أشخاص غير محصنين من أسر متعددة.

تجنب التجمعات المتوسطة والكبيرة.

اتباع متطلبات وتوصيات السفر الخاصة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الصحة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.