دراسة: فائدة شرب القهوة قبل ممارسة الرياضة

للقهوة فوائد صحية عدة تظهر عند الالتزام بشربها بانتظام دون إفراط، وأكدت كثير من الدراسات والأبحاث الطبية أن للقهوة فوائد مهمة لصحة القلب والشرايين والجهاز الهضمي والإخراجي، وفي التالي دراسة جديدة مهمة للرياضين وفائدة الرياضة لهم، وهي في التالي:

فوائد القهوة قبل الرياضة:

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة غرناطة الإسبانية، أن استهلاك 3 مليجرام لكل كيلوجرام من "الكافيين"، وهو ما يعادل فنجانًا من القهوة القوية، قبل نصف ساعة من ممارسة التمارين الرياضية يزيد بشكل كبير من معدل حرق الدهون، مما يعود بالفائدة على صحة القلب و الشرايين والصحة العامة ككل.

ووجدت الدراسة الجديدة أيضًا أنه إذا تم إجراء التمرين في فترة ما بعد الظهر، فإن تأثير "الكافيين" يكون أكثر وضوحًا منه في الصباح.

تفاصيل الدراسة:

هدف الباحثون إلى تحديد ما إذا كان "الكافيين" الذي يعتبر أحد أكثر المواد المولدة للطاقة شيوعًا في العالم لتحسين الأداء الرياضي، يزيد من أكسدة أو حرق الدهون أثناء التمرين، وشارك في البحث مجموعة من الرياضيون بمتوسط عمر 32 عامًا، وأكملوا اختبارًا رياضيًا أربع مرات على مدى سبعة أيام، وتناول جزء من المشاركين 3 مجم / كجم من "الكافيين"، وتناول الجزء الآخر دواءاً وهمياً في الساعة 8 صباحًا و 5 مساءً، وتم حساب أكسدة الدهون أثناء التمرين.

نتيجة الدراسة:

ذكر فرانشيسكو خوسيه أمارو غيهتي، الباحث الرئيسي في الجامعة ذاتها، إن نتائج الدراسة أظهرت أن تناول "الكافيين" قبل 30 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية، زاد من أكسدة الدهون أثناء التمرين بغض النظر عن الوقت من اليوم.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن الجمع بين تناول "الكافيين" القوي والتمارين الرياضية التي يتم إجراؤها بكثافة معتدلة في فترة ما بعد الظهر يوفر السيناريو الأمثل للأشخاص الذين يسعون إلى زيادة حرق الدهون أثناء ممارسة الرياضة البدنية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.