ماهي مضاعفات التهاب الغدد اللمفاوية في الفخذ، في الغالب دوت الخليج مضاعفات خطيرة على الصحة، نتعرف عليها في التالي، والأهم معرفة الأعراض والأسباب لتفادي حدوث المضاعفات الخطيرة، وعن ذلك نتعرف في الآتي كما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.

ماهي مضاعفات التهاب الغدد اللمفاوية في الفخذ:

مضاعفات التهاب الغدد اللمفاوية في الفخذ غالباً ما تكون أورام خبيثة يمكن أن تنتشر هذه السرطانات في مناطق الجزء السفلي من الجسم، مثل منطقة الحوض، والظهر والأطراف السفلية، وتشمل أنواع السرطانات المحتملة ما يأتي:

سرطان الغدد اللمفاوية في مناطق متعددة من الجسم.

سرطان في الجلد.

سرطان في المبيض.

سرطان في الخصية.

سرطان في الدم.

أسباب التهاب الغدد اللمفاوية في الفخذ:

التهاب الغدد اللمفاوية في الفخذ ينتج نتيجة لوجود أمراض أخرى مثل:

التهاب الأذن, الحلق, مرض الحصبة, التهاب الأسنان, الالتهابات, القروح أو الجروح.

الالتهابات الفيروسية كالالتهاب الناتج عن فيروس نقص المناعة.

مرض السل والأمراض المعدية الأخرى.

اضطرابات الجهاز المناعي والتي قد تصيب الجلد والمفاصل, الكليتين وحتى القلب, وخلايا الدم و الرئتين.

الأمراض السرطانية.

الأدوية الطبيّة.

أعراض التهابات الغدد اللمفاوية في الفخذ:

انتفاخ وتورم الغدد اللمفاويّة في الفخذ.

آلام العقد اللمفاوي.

صعوبة في الحركة.

الإصابة بالحمّى.

التهاب الحلق.

التعرّق أثناء الليل.

حدوث تصلّب على مستوى الغدد اللمفاوية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.