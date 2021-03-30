اشهر واحدث تكنيك لوضع البلاشر على التيك توك..اعرفي معانا هو ايه وازاي تعمليه

كل يوم بتظهر تريندات جديدة في المكياج ، وفي منها اللي بتكون جريئة او مجنونة ولكن نتيجتها بتكون حلوة ، والنهاردة جايبين لكل بنات حوا اشهر تكنيك لوضع البلاشر ظهر مؤخرا على التيك توك وعمل انقلاب في عالم المكياج ، تعالوا نشوف مع بعض ايه هو وازاي يتنفذ بطريقة صح.
تكنيك لوضع البلاشر:
التكنيك بيعتمد على استخدام الروج الاحمر تحت الفونديشن ، والهدف منه انه يديكي لون بلاشر طبيعي على الوش وكمان بيخلي المكياج يطلع شكله احلى.
كل اللي انتي محتاجاه بس لتنفيذ التكنيك ده هو قلم روج احمر ، وممكن على سبيل التغيير والتجربة تختاري اي لون روج تاني تفضليه ، حسب اللون اللي انتي حباه يظهر على وشك ويليق عليكي اكتر ، يعني ممكن تستخدمي روج بألوان دافية زي المشمشي ، ولكن التكنيك الاساسي هو باللون الاحمر.
الخطوات:
1- هاتي قلم روج باللون الاحمر او باللون اللي تفضليه ، لو حابه تغيري وتعملي حاجة خاصة بيكي.
2- حطي خط من الروج على طول عضمة الخد, والانف, والجبهة ، اول حاجة على البشرة قبل باقي المكياج.
3- ادمجي الروج على البشرة بالبيوتي بلندر او بالفرشة.
4- بعدها هتحطي خطوات المكياج بتاعك عادي ، الكونسيلر, والكونتور, وكريم الاساس ، وتبدأي تدمجي كل حاجة بالفرشة.
5- في النهاية حطي لمسة هايلايتر ، وده هيبقى اللوك النهائي.
مين هتجرب التكنيك ده وتشاركنا تجربتها؟
الطريقة بالفيديو:
@lenkalul
video ib: @sellmakasumoviq @hxlindx looked better than i expected haha #makeup #makeupvideos #makeuphacks #fyp
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