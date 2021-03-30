لماذا يؤخذ لقاح كورونا الجديد على شكل حقنة في العضل، الإجابة على هذا السؤال جاءت من قبل اللجنة الاستشارية المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين في المملكة المتحدة، والتي توصي باستخدام العضلة الدالية كموقع أمثل للحقنة، والمتواجدة في الجزء الأعلى من عضلة الكتف، وهذا الموقع يعتبر الأكثر ملائمة لموقع الحقن، بالإضافة إلى التالي..

لماذا يؤخذ لقاح كورونا الجديد على شكل حقنة في العضل:

حول ذلك جاء في موقع "صحتي" أن الحقن العضلي هو أسلوب يستخدم لإيصال محتوى اللقاح إلى عمق العضلات. هذا الأمر يسمح لامتصاص الدواء فوراً في مجرى الدم، و الحقن العضلي أكثر طرق الحقن المعتمدة لكثير من اللقاحات منها لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاحات المضادات الحيوية المتنوعة.

ومع إطلاق برامج التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم لعشرات الملايين من الأشخاص، فإنّ اللقاحات التي حصلت على موافقة من الهيئات التنظيميّة تُعطى عن طريق الحقن العضلي للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر.

أهمية لقاحات كورونا:

أكدت الصحة السعودية أن التحصين هو وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة للحماية من الأمراض، حيث يدفع الجسم لمقاومة عدوى معينة وتقوية جهاز المناعة، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة.

ونظرًا لسرعة وسهولة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وإصابة غالبية سكان العالم به، فإن أهمية هذا اللقاح تكمن في الحماية من فيروس كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.