ماهي فوائد الفشار الابيض لمرضى السكري، دوت الخليج مجموعة من الفوائد الصحية التي يحققها الفشار لمرضى السكري بسبب خواصه الغذائية ومحتوياته العالية من الألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات وكذلك انخفاض السكريات والكربوهيدرات به، مما يجعله طعاماً صحياً، وفوائده كالتالي..

ماهي فوائد الفشار الابيض لمرضى السكري:

عدد موقع "الطبي" مجموعة من فوائد الفشار الأبيض لمرضى السكري وهي:

يعتبر الفشار من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض وهو مؤشر يدل على سرعة دخول السكر للدم، وبالتالي فهو لا يرفع السكر في الدم.

الفشار يعزز الشعور بالشبع ويساعد في ضبط الشهية ويمكن اعتباره وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري.

يحتوي الفشار على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والألياف الغذائية تبطئ امتصاص السكر في الدم وتساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.

من أهم فوائد الفشار الأبيض لمرضى السكري هو احتوائه على الألياف التي تبطئ من معدل هضم الكربوهيدرات التي يحتوي عليها، وبالتالي يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الفشار الأبيض غني بمادة البوليفينول وهي مادة مضادة للأكسدة ومضادة من الالتهابات تحمي من مرض السكري.

الفشار غني بعد من المعادن المهمة لصحة الأسنان والعظام والعضلات مثل الحديد والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والزنك.

للفشار فوائد عدة على صحة الجسم العامة منها رفع مناعة الجسم بسبب احتواءه على مجموعة من الفيتامينات و الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

الفشار يحتوي على عدد من الأحماض المهمة منها حمض الفوليك وحمض البانتوثنيك والريبوفلافين والثيامين وفيتامينات أ و ب6 و فيتامين إي وفيتامين ك، وكلها أحمضا مهمة لصحة أجهزة الجسم المختلفة بما فيها صحة الدماغ والصحة النفسية.

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