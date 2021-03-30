دراسة: ماعلاقة تناول البطاطا بارتفاع ضغط الدم

البطاطا دوت الخليج أكثر أنواع الخضروات من حيث الاستهلاك على مستوى العالم، وتعد بطرق طبخ مختلفة أغلبها غير صحية ومنها القلي والتحمير، ونظرا للاستهلاك المفرط للبطاطا فإن الدراسات الطبية ركزت على تأثيراتها السلبية على الصحة العامة، وهاهي دراسة تفيد أنها وراء الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو أحد الأمراض المزمنة التي يكثر الإصابة بها حديثاً.

البطاطا وضغط الدم:

يقترح بحث تم نشره في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) ضرورة تجنب ثلاثة أنواع من البطاطس، للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ويقول الباحثون الذين أجروا الدراسة إن تناول البطاطس المسلوقة والمهروسة والمقلية يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما تشير الدراسة إلى أن النساء أكثر عُرضة للإصابة بضغط الدم المرتفع بشكل خاص.

حدد البحث أيضًا ارتباطًا بين تكرار استهلاك البطاطس وارتفاع ضغط الدم، حيث أشار إلى أن تناول البطاطس أربع مرات في الأسبوع يزيد من معدلات ارتفاع ضغط الدم.

تفاصيل الدراسة:

أجرت الدراسة مقارنة بين صحة الأشخاص الذين تناولوا البطاطس أربع مرات أو أكثر في الأسبوع مع أولئك الذين تناولوا البطاطس مرة واحدة فقط في الشهر، استندت نتائج الدراسة على فحص أكثر من 187 ألف من الجنسين.

وذكر في نتيجة الدراسة أنه زاد خطر ارتفاع ضغط الدم لدى من تناولوا البطاطس 4 مرات أسبوعيًا مقارنة بغيرهم.

خطورة ارتفاع ضغط الدم:

ارتفاع ضغط الدم يؤثر على كافة أجهزة الجسم ويسبب السكتات القلبية ويضر عضلة القلب، ويتلف العيون ويؤثر على صحة الدماغ ويسبب السكتات الدماغية ويرفع من نسبة الإصابة بمرض الخرف وفقدان قدرات الدماغ وضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، ويؤدي إلى تلف الشرايين، كما يضر الكلى والكبد.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.