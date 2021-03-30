طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق فقط في الخلاط وبمكونات بسيطة

طريقة عمل بيتزا الطاسة ، تعتبر بيتزا الطاسة من أشهي الأكلات التي يحبها الكثيرين ويفضلون تناولها، ولكن مع أخذ العجينة الكثير من الوقت والتخمير تجعلها صعبة في الإعداد، في هذا المقال سنقدم طريقة عمل بيتزا الطاسة بعجينة سريعة بدون استخدام فرن وفي 10 دقائق ستعدينها في الخلاط بمكونات بسيطة وسهلة متواجدة في مطبخك. طريقة عمل بيتزا الطاسة بالتفصيل طريقة عمل بيتزا الطاسة بالتفصيل أكلة سريعة بدون مجهود وصفة بمكونات بسيطة وعجينة طرية إليك مكونات عجينة بيتزا الطاسة: 4 كوب دقيق .

كوب ونصف ماء دافئ .

معلقة كبيرة خميرة.

معلقة ونص صغيرة ملح .

رشة زعتر- روزماري ( يكسب العجينة ناكهة).



معلقتين كبيرة حليب بودر .

قطعتين من الجبن المثلثات أو معلقتين جبنه كريمي.

1/4 معلقة صغيرة بيكنج بودر. إليك طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية المرتفعة بسهولة في البيت. طريقة تحضير عجينة البيتزا في الخلاط أضيفي 2 كوب من دقيق المخبوزات وكوب ونصف ماء دافيء وملعقتين حليب باودر و مثلثين من الجبن الكريمي وربع ملعقة صغيرة من بيكنج باودرو ملعقة خميرة فورية وملعقة ونص ملح و رشة من الزعتر والروزماري، اخلطيها في الخلاط لمدة دقيقتين، حتى تتجانس مكونات عجينة البيتزا .

. قومي بصب خليط عجينة بيتزا الطاسة في وعاء واسع واتركيه لمدة 10 دقائق، حتى يرتفع الخليط، ثم أضيفي 2 كوب من الدقيق واعجنيها بيدك، حتى تلم عجينة بيتزا الطاسة تقريبا مدة 10 دقائق .

في وعاء واسع واتركيه لمدة 10 دقائق، حتى يرتفع الخليط، ثم أضيفي 2 كوب من الدقيق واعجنيها بيدك، حتى تلم تقريبا مدة 10 دقائق . قومي بمسح الوعاء بالزيت، وضعي به العجينة مع مسحها بالزيت، واتركيها تخمر مرة أخرى 10 دقائق، وقومي بتحضير صلصلة بيتزا الطاسة. مكونات صلصة البيتزا ملعقتين كبار كاتشب.

ملعقتين كبار معجون طماطم.

فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

رشة ريحان وزعتر.

رشة ملح وسكر. طريقة تحضير عجينة البيتزامكونات صلصة البيتزا قومي بتقليبهم أو ضعيهم في الميكروويف؛ لتسخن مكونات صلصة البيتزا وتتجانس معاً. طريقة تحضير البيتزا في الطاسة قومي بفرد العجينة بسمك متوسط ، وتقطيعها إلي دوائر صغيرة ميني بيتزا .

. في طاسة علي النار قومي بوضع دوائر عجينة البيتزا، واثقبيها بالشوكة .

واثقبيها بالشوكة . وبعد أن تأخذ لون قومي بقلبها علي الناحية الأخرى، ثم أضيفي الصلصلة وإضافات بيتزا الطاسة التي تفضلينها.

التي تفضلينها. يمكنك إضافة الموتزاريلا والبيبروني والزيتون، والجبن لابد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

وبعد إضافة الجبن، قومي بتغطية الطاسة مدة 5 دقائق، حتى تذوب الجبن علي بيتزا الطاسة. طريقة تحضير البيتزا في الطاسة طريقة عمل الليزي كيك أسهل وأسرع كيك بدون فرن. البيتزا في الفرن البيتزا في الفرن بعد أن قدمنا طريقة عمل بيتزا الطاسة، سنقوم بتقديم طريقة عمل البيتزا في الفرن . قومي بتشغيل الفرن علي اعلي درجة حرارة لمدة نصف ساعة أولاً.

قوم بتغليف صينية من الزيت، وقومي بفرد عجينة بيتزا الطاسة وباستخدام الشوكة قومي بعمل ثقوب في العجينة، حتى لا تنتفخ.

وباستخدام الشوكة قومي بعمل ثقوب في العجينة، حتى لا تنتفخ. ثم أضيفي الصلصة طبقة علي عجينة بيتزا الطاسة، ويمكنك إضافة الموتزاريلا والبيبروني والزيتون (لابد أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة خاصة الجبن).

ويمكنك إضافة الموتزاريلا والبيبروني والزيتون (لابد أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة خاصة الجبن). ضعي الصينية في الرف الملامس للنار في الفرن، وعند تحويل لونها إلي الذهبي، قومي بإخراج البيتزا من الفرن وتعتبر أسهل طريقة عمل عجينة البيتزا هي طريقة عمل بيتزا الطاسة في الخلاط. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه بسهولة في المنزل والنتيجة ممتازة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق فقط في الخلاط وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.