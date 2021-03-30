طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والمكسرات المقادير ووصفة التحضير أشهى من المحلات

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والمكسرات وجوز الهند زي بسبوسة المحلات الشهيرة من خلال وصفات سهلة وبسيطة في دقائق، وسنتناول أيضا طرق عديدة لعمل البسبوسة، منها طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشدة بوصف مميزة، وطريقة عمل بسبوسة البيض والزبادي الهشةـ كل دة ممكن تحضرية بنفسك في مطبخ في دقائق، لتقدمي لأفراد أسرتك احلي بسبوسة بطرق عديدة، المهم تتبعي المقادير وطريقة التحضير الموجودة عندنا، ويلا نبدأ.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

مقادير وصفة البسبوسة بالزبادي

نجهز الأول المقادير اللازمة لعمل صنية بسبوسة الزبادي، وعلشان تبقى هشه ممكن نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ويلا نستعرض مع بعض المقادير، وهي كالتالي:

مقدار 100 جرام من الزبدة.

2 كوب من السميد.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من حليب جوز الهند، ويمكن الاستغناء عنه في حال كان غير متوفر.

علبة من الحليب المكثف.

معلقة من البيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لأي مقدار من المكسرات المتوفرة لديكي.

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير الليمون من عدد 2 ليمونه متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من شراب الذرة.

بقوم خلط السميد مع جوز الهند وهو جاف.

يتم تقليب خليط السميد وجوز الهند حتى يتجانس.

نقوم بإضافة مقدار الزبدة والحليب المكثف، وفي حال توافر حليب جوز الهند يتم إضافته.

نقوم بإضافة اليجنج بودر وبشر الليمون والفانيليا.

يتم تقليب المكونات السابقة جيداً.

نجهز الصينية وندهنها بالزبدة ونصب بها عجينة البسبوسة.

نضع المكسرات المتوفرة لديك على عجينة البسبوسة، سواء من اللوز أو البندق أو الفول السوداني.

بدخل الصينية الفرن متوسط الحرارة 180 درجة في الرف الأوسط.

نتابعها حتى نحصل على اللون الذهبي.

نقوم بتحضير الشربات، وذلك بإضافة الماء إلى مقدار السكر ونضعه على النار حتى يثقل قوامه قليلاً، ونضيف إلى الشربات عصير الليمون وشراب الذرة.

نترك صينية البسبوسة حتى تبرد.

تصب الشربات وهو ساخن على البسبوسة بعدما تبرد.

يتم تقديمها لأسرتك بالهنا والشفا.

مقادير شربات بسبوسة الزباديطريقة وصفة عمل بسبوسة الزبادي الشهية

وبذلك نكون قد قدمنا لكم وصفة طريقة عمل بسبوسة الزبادي الشهية وسنتابع معكم من خلال موضوعتنا القادمة طريقة عمل بسبوسة بالزبادي والبيض، وطريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشدة، ومع دخول شهر رمضان الكريم، سنقوم بشرح طريقة عمل الكنافة والقطايف بطرق عديدة ومتنوعة وشهية، وكذلك أكلات رمضان الشهية لوجبات الفطور والسحور.