طريقة شد الوجه بمكونات طبيعية وأمنة، تهتم دائما الكثير من الفتيات باستخدام أفضل الماسكات التي تعمل على شد البشرة حتى تصبح جميلة بدون وجود أى ترهلات على البشرة حيث يفضل استخدام المواد الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الذي يساعد بشكل فعال على نضارة البشرة، وبالتالي عندما يتقدم الإنسان في العمر يقلل إنتاج الكولاجين للوجه بمكونات طبيعية ومتوفرة لديك في المنزل.

أقنعة طبيعية لشد البشرة

قناع البيض والزبادي

يمكنك عمل قناع البيض والزبادي على البشرة حيث يحتوي البيض على بعض المركبات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة بجانب أن الزبادي يساعد على التخلص من الحبوب والبقع الموجودة على البشرة والتخلص من أجله البقع

حيث يتم تجهيز ربع ملعقة من السكر ربع ملعقة من الزبادي وبياض البيض بدون الصفراء ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس بعد ذلك يتم وضعها على البشرة، ويترك حتى يجف تماما ثم يشطف بالماء الفاتر حيث يمكنك استخدام هذا الماسك مرة واحدة في ولكي تتمكني من الحصول على أفضل النتائج.

قناع الشوفان لشد البشرة

يتم تجهيز ملعقة من الشوفان مع ملعقة من العسل وقليل من ماء الورد وملعقة من الدقيق وتخلط جميع المكونات مع بعضها حيث يتم طحن الشوفان أولا قبل تجهيز هذه الخلطة بخلط جميع المكونات حتى تصبح عجينه متجانسة وضعها على البشرة، وتترك لمدة عشرون دقيقة على الأقل حتى تجف وبعد ذلك يتم شطفة بالماء الفاتر.

قناع الموز لشد ترهلات البشرة

حيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الحب التي تعمل بشكل فعال على شد البشرة بجانب أنه يمد البشرة بالعناصر والفيتامينات والحديد والمغنيسيوم والزنك الذي يقوم بـ تغذية البشرة بجانب أنه يعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال حيث يتم تجهيز مرة واحدة، وقليل من عصير الليمون وخلط جميع المكونات مع بعضها ثم يتم فردها على البشرة وتترك لمدة 15 دقيقة أو حتى تجف ثم يتم شطفها بالماء الدافئ، ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.