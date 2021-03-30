أضرار الجلسرين على البشرة و الشعر

أضرار الجلسرين على البشرة والشعر، يستخدم العديد من الأشخاص الجلسرين على البشرة والشعر لأنه يساعد على ترطيب البشرة والشعر بشكل فعال، ولكن الكثير من الأشخاص لا يعرفون مدى إضرار الجلسرين على البشرة حيث يتم تجهيزه من صناعة الصابون والزيوت والدهون وكثير من الأشخاص لا يعلمون مدى أضرار الجلسرين على البشرة والشعر خاصة إلى أن يتم صناعته من الصابون والزيوت والدهون، ويتم استخدامه في العديد من الأشياء بجانب أنه يعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال وآمن، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على إضرار الجلسرين عند استخدامه على الشعر أو البشرة.

اضرار الجلسرين للبشرة

الجلسرين قد يتسبب في حدوث احمرار على البشرة وبالتالي يمكن ملاحظة وجود بقع بيضاء أو لون الجلد أو عند الإصابة بالرطوبة الزائدة أو يمكن الإصابة بالحساسية، وذلك عن طريق وجود حكة أو طفح جلدي أو تورم على الوجه أو اللسان أو الحلق أو عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

فوائد الجلسرين للبشرة

يعمل الجلسرين في المحافظة على ترطيب البشرة لوقت طويل وخاصة أصحاب البشرة الجافة حيث يحتوي على العديد من العناصر التي تعمل على إزالة البقع الداكنة الموجود على البشرة، والتخلص من الزيوت الزائدة بجانب أنه يعمل على توازن البشرة ويمنع الإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية ويحافظ على البشرة ونضارتها، بالإضافة إلى يقلل من ظهور الشيخوخة المبكرة ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

خلطة الجلسرين للبشرة

أولاً يتم تجهيز أربع ملاعق من ماء الورد و10 ملاعق من الجلسرين و نصف ملعقة من الشب ثم خلط جميع المكونات مع بعضها في وهي صغيرة في الثلاجة لمدة يومين وبعد ذلك يتم وضعه على بشرة واستخدامه بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.