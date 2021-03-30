أسهل طريقة لمعرفة احتياجات الجسم من الدهون والبروتين والكربوهيدرات

احتياجات الجسم من الدهون والبروتين والكربوهيدرات، يتنوع الطعام الذي يتناوله الإنسان ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون، ويحتاج الإنسان إلى جميع هذه المكونات ولكن بمقدار معين لكل منها، حيث أن لكل منها وظيفته الخاصة، فالبروتين يعمل على بناء العضلات وتوازن الهرمونات، بينما الدهون والكربوهيدرات تمد الجسم بالطاقة، لذا فإنه يجب تناول هذه المكونات بدون إفراط أو إقلال ، لذا سنتعرف على طريقة حساب حاجة الجسم من كل مكون منها.

طريقة حساب حاجة الجسم من الكربوهيدرات

تعتمد كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم على مقدار ما يتناوله الفرد من سعرات حرارية يومياً، وبعدها نحسب كم جرام يحتاجه، وذلك كالتالي:

بعد معرفة عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك في اليوم قم بقسمة هذا الرقم على 2.

قم بقسمة ناتج الخطوة السابقة على 4، وذلك لأن كل جرام من الكربوهيدرات يحتوي على 4 سعرات حرارية.

ناتج الخطوة السابقة هو عدد الجرامات التي يحتاجها الجسم من الكربوهيدرات.

حساب حاجة الجسم من البروتين

يحتاج أى شخص بوزن طبيعي إلى بروتين بنسبة تتراوح بين 0.8 إلى 1.3 جرام لكل كيلو جرام من وزنه، لذا فإن حساب كمية البروتين التي يحتاجها الجسم تتوقف على عدة عوامل، منها: وزن الجسم، نشاطه البدني، مقدار الكربوهيدرات التي يتناولها، معدل النمو، إصابة الشخص بمرض ما، حاجة الجسم من النيتروجين والأحماض الأمينية.

حساب حاجة الجسم من الدهون

يجب ألا يزيد استهلاك الأشخاص الأصحاء من الدهون عن 20 إلى 35٪ من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وذلك وفقاً لتوجيهات جمعية القلب الأمريكية، ويمكن حساب حاجة الجسم من الدهون عن طريق:

بعد معرفة عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، نقوم بقسمة هذا العدد على 9.

نقوم بضرب الناتج من الخطوة السابقة في النسبة التي أقرتها جمعية القلب الأمريكية.

الناتج عن الخطوة السابقة هو الكمية المسموح بها من الدهون.