أعشاب طبيعية لعلاج قشرة فروة الشعر والتهاباتها

أعشاب طبيعية لعلاج قشرة فروة الشعر، تتعرض فروة الشعر بشكل دائم إلى بعض المشكلات الجلدية نظرًا للعديد من الأسباب أهمها عدم العناية بالشعر فقد تصاب فروة الشعر بالالتهابات أو القشرة أو الحكة المستمرة وأيضًا تساقط الشعر لذلك يجب توفير مقدار أكبر للعناية بالشعر حتى لا تتضاعف الحالة المرضية للشعر وهناك مجموعة أعشاب طبيعية للتخلص من التهابات فروة الشعر نهائيًا نقدمها لكم.

أسباب التهابات فروة الشعر

إليكم بعض العوامل التي تؤدي لإصابة فروة الرأس بالالتهابات:

قلة الاهتمام بنظافة الشعر وفروة الرأس.

ربط الشعر بقوة أو جعله جافًا لفترات طويلة مما يتسبب في ضعف أعصاب الشعر.

سوء التغذية وعدم توفير العناصر والمواد الغذائية التي يحتاجها الشعر مثل الفيتامينات.

استخدام مستحضرات عناية بالشعر المحتوية على مواد كيميائية قاسية تضر الشعر.

الحالة النفسية من الشعور بالقلق والتوتر.

علاج التهاب فروة الشعر

من أعراض التهاب فروة الرأس الحكة المستمرة وقشرة الشعر الكثيفة ووجود بعض الحبوب الدهنية في فروة الرأس وإذا كان الشخص يعاني من هذه الأعراض يجب التوجه لزيارة طبيب مختص لتشخيص الحالة المرضية في بدايتها ووصف العلاج المناسب لها.

كما ويمكن الاستعانة بالطرق الطبيعية لعلاج فروة الرأس من الالتهابات مثل:

وصفة ورق السدر

حيث يتم غلي زيت الزيتون مع مجموعة ورق السدر وتصفية الماء بعد ذلك وعندما يبرد يستخدم لغسل الشعر مرتين في الأسبوع.

وصفة عصير الليمون

نقوم بخلط مقدار 4 ملاعق عصير ليمون ومقدار 3 ملاعق خل تفاح ونستمر في التدليك برفق حتى تمر 10 دقائق وغسل الشعر بطريقة مناسبة.

وصفة الثوم والبصل

يؤثر الثوم والبصل على فروة الشعر بشكل فعال حيث يقضيان على بكتيريا الرأس المسببة للحكة والقشرة وقد تكون مشكلته الوحيدة هو ترك رائحة غير محببة ونفاذة بعد استخدامه.

وصفة الزيوت الطبيعية

يمكن في تلك الوصفة استخدام زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر وزيت الصبار ونخلطهم معًا ويتم تدفئتهم على حمام مائي لثواني بسيطة ومن ثم تدليك الشعر به.