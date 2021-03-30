لو إنتي من ضمن الناس اللي بتعمل دايت أو بتحبي تمشي علي نظام غذائي معين فأكيد في حاجات معينة لازم تمشي عليها عشان توصلي للوزن المطلوب وده لازم يكون بمنتجات أساسية مثلا المشروبات المغذية وسعراتها الحرارية قليلة أو مشروبات وأكلات تساعدك تحرقي الدهون الزيادة، في المقال ده هنقولك 7 مشروبات لخسارة الوزن الزائد سهل تعمليم في البيت.. جربيهم وشوفي نتيجتهم

7 مشروبات لخسارة الوزن الزائد سهل تعمليم في البيت.. جربيهم وشوفي نتيجتهم

1- مشروب البرقوق

مشروب البرقوق فعال لأنه بيشيل السموم الموجودة في الجسم وبيساعد في فقدان الوزن بسرعه، ده غير إنه بيحتوي علي فيتامين أ وبوتاسيوم وماغنسيوم وحديد وده عشان يحافظ علي لياقتك البدنية. متشربيش أكتر من كوباية واحدة في اليوم لانه مُلين قوي .

الطريقة :

هاتي 100 جرام من البرقوق اغسليه كويس وقطعيه وحطيه في ازازة 2 لتر وصفيه بعدها بأسبوع، واشربي من المياة بتاعته متنسيش تحطيه في التلاجة .

2- مشروب القرفة والعسل

القرفة من أفضل الأعشاب لأنها بتقلل مستوي السكر في الدم وبتساعد في الهضم ، أما العسل بيمنع زيادة الوزن ممكن تستخدميه كمحلي طبيعي بدل السكر

الطريقة :

هاتي كوباية ماية في درجة حرارة الغرفة وحطي فيها معلقة من العسل الأبيض ونصف معلقة قرفة وتقلبيهم كويس ، اشربي كوبايه واحدة الصبح علي الريق .

3- مشروب جنين القمح

المشروب ده لازم يكون بعيد عن الشمس وتشربيه قبل أي وجبة والأفضل إن يكون لونه غامق شوية، المميز في جنين القمح أنه بيحسن من عملية التمثيل الغذائي وبيساعد علي الهضم وبيزيل أي سموم موجودة في الجسم. وأساسي في أي نظام ومكمل غذائي .

الطريقة :

إزازة أو برطمان معقم يكون بحجم لتر، حطي فيه ربعه جنين القمح واملي باقي الازازة بالمياة وصفيه بعدها بيومين بشاش أو فلتر قهوة.

4- الليمون والزنجبيل

الزنجبيل له فوايد كتير مش بس صحية علي جسمك لا ده كمان بيساعد في خسارة الوزن لأنه بيخفف التورم وبيزيل السموم الزيادة في جسمك، أما الليمون بينشط الكلي وبينظم الهضم .

الطريقة :

كوباية ماية فاترة واعصري عليها نص ليمونه ، ابشري شوية من جذر الزنجبيل وحطيهم علي باقي الخليط وقلبي كويس.

5- مشروب الهندباء

لو مش بتحبي تشربي الشاي فده يعتبر أحسن بديل لأنه مفيد جدا وبيشيل أي مادة ضارة في جسمك وبيسرع في فقدان الوزن لكن خلي بالك لأنه مُدر قولي للبول .

الطريقة :

إزازة أو برطمان بحجم لتر وحطي فيها زهرة الهندباء “هتلاقيها عند أي عطار كبير”، اغلي ماية وحطيها في البرطمان مع شوية عسل كتحليه وسبيه لما يبرد وحطيه في التلاجة لمدة 4 ساعات وصفيه.

6- مشروب الأناناس

عصير الأناناس بيمد الجسم بفيتامين سي وهيساعدك تتخلصي من الماية الزائدة في الجسم.

الطريقة :

اختاري حبة أناناس طازة وشيلي منها القشر وحطي الأناس في الخلاط أو العصارة واضربيه لحد مايتكون عصير متجانس . تقدري تخففيه بالمياه واشربيه حسم حاجة جسمك.

7- ديتوكس المياة

آخر مشروب معانا من مشروبات لخسارة الوزن الزائد هو ديتوكس المياة، المياة النقية أكثر وصفة بتساعد في خسارة الوزن لانه بيقسم الدهون بسرعة وبيخلصك من أي انتفاخ وطبعا كأي مشروب مغذي لازم تخلي بالك من اللي بتاكليه لأنه مش بياثر لو نظامك الصحي مش مظبوط، الديتوكس اللي هنقولك طريقته دلوقتي تقدري اشربي منه 8 كوبايات في اليوم لمدة 4 ايام.

الطريقة :

2 لتر من المياة

اعصري 1 ليمون شرايح خيار

شرايح من الزنجبيل

10 ورقات من النعناع

حطيه في التلاجة لمدة 15 ساعة وبعد كده صبي منه واشربي على قد ما تقدري، لمدة 4 أيام بس، وبنأكد عليكي انه مشروب بيتكون منالمياة بشكل أساسي لكن مش بديل ليها، فممكن تنوعي بينه وبين استهلاكك العادي للمياة كل يوم.

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