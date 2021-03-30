تنظيف أسنانك مهم جدا وطبيعي لكن لو بتنظفي سنانك كتير ده بيضر المينا، وحركة بسيطة زي إنك تحطي غطا علي فرشاة أسنانك دي ممكن تكون فكرة مش كويسة وغيرهم عادات بنعملها كل يوم ممكن يضروا أسنانك وانتي مش عارفه، لكن من ضمن العادات اللي كلنا بنعملها هي غسيل أسناننا الصبح أول ما نقوم من النوم، وقبل الفطار.. ومؤخراً ظهر تساؤل هل غسيل الأسنان قبل الفطار أفضل ولا بعده؟ واحنا في المقال ده هنقولك الإجابة الصحيحة.. غسيل الأسنان بالفرشاة قبل الفطار ولا بعده، ايه الأفضل؟َ!.. اعرفي الإجابة حسب دكاترة الأسنان

غسيل الأسنان بالفرشاة قبل الفطار ولا بعده، ايه الأفضل؟َ!.. اعرفي الإجابة حسب دكاترة الأسنان

ايجابيات غسيل الأسنان قبل الفطار

لما بتنامي، البكتيريا الموجودة في فمك بتكتر وهي نفسها البكتيريا المسؤولة عن البلاك عشان كده كل يوم بتصحي بريحة فم مش كويسة، ولو قمتي بتنظيف أسنانك بالفرشاة اول ماتصحي، أسنانك بتغطي بالفلورايد قبل الأكل وده بيساعد تتجنبي أي بكتيريا أو بلاك من الفطار اللي هتاكليه الصبح .

سلبيات تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الفطار

بلاش تغسلي أسنانك بعد أكل أي حاجه حمضية البرتقال والقهوة والعيش المحمص كوجبة فطار مثلا لأنها هتأثر علي تنظيف أسنانك بالفرشاة علي مينا الأسنان عشان كده دراسات كتير أكدت إن الأفضل تغسلي أسنانك قبل الفطار .

– نصايح ليكي لو بتنظفي اسنانك بالفرشاة بعد الفطار

لو تنظيف أسنانك بعد الفطار بيناسب يومك واتعودتي وبتحسي إن كده أفضل، فعلي الأقل اتبعي النصايح دي لصحة أسنانك وفمك

– بعد الأكل استني من نص ساعة الي ساعة قبل ماتنظفي سنانك بالفرشاة.

-لو بتنظفي سنانك وعوزة طعم أفضل في فمك، اشربي كوباية مياة أو امدغي لبانة خالية من السكر.

– خلي بالك من الأكل أو المشروبات الحمضية : العيش، المخبوزات، الفواكة الحمضية وعصير البرتقال والليمون . ولو بتاكلي حاجه منهم علي الفطار، استني شوية قبل ماتنظفي أسنانك بالفرشاة .

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