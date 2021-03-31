وجبات مناسبة لحمية الصيام المتقطع لخسارة الوزن

وجبات لحمية الصيام المتقطع، انتشرت حمية الصيام المتقطع على مدى واسع في الفترة الأخيرة نظرًا لفوائد رجيم الصيام المتقطع لما له من تأثير سريع وفعال في خسارة الوزن على الرغم من أنه يسمح بتناول الكثير من أصناف الطعام ولكن بكمية معينة والالتزام بمواعيد محددة لتناول الطعام وقد يرغب البعض في اتباع رجيم الصيام المتقطع ولكن يواجهون صعوبة قليلًا في تحضير وجبات طعام مناسبة لنوع هذا الرجيم وفي هذا المقال نذكر عدة وصفات لرجيم الصيام المتقطع.

أطعمة للصيام المتقطع

لمتبعي حمية الصيام المتقطع إليكم بعض نصائح وجبات رجيم الصيام المتقطع:

البرغر

حيث يحضر البرغر المصنوع من الكبد بالمكونات التالية:

مسحوق ثوم: نصف ملعقة صغيرة.

كبد بقر مطحون: ربع كيلو جرام.

مسحوق كمون: نصف ملعقة صغيرة.

زيت نباتي: مقدار مناسب.

ملح وفلفل حسب الحاجة.

ويحضر البرغل كالتالي:

نخلط مكونات التحضير السابقة مع بعضها البعض ومن ثم نضعها في قالب حسب الرغبة.

وفي مقلاة متوسطة على النار نضع مقدار مناسب زيت نباتي وعندما يسخن نضيف إليه البرغر ويترك حتى ينضج.

العصير الأخضر

بعد ساعات الصيام الطويلة قد تجد المعدة صعوبة في هضم الطعام الذي يصل إليها فجأة لذلك يساعد العصير الأخضر في هضم الطعام المتناول ويتكون العصير الأخضر من:

حليب جوز هند: كوب.

أفوكادو: حبة واحدة.

بذور شيا: ملعقة بحجم كبير.

توت أزرق: مقدار بسيط.

سبانخ: كوب.

وتمزج كل المكونات في الخلاط الكهربي أو محضرة الطعام وتناولها بعد ذلك.

الشوفان والفاكهة

نحضر المكونات الآتية:

زبدة فول سوداني: ثلاثة ملاعق.

شوفان مطبوخ: ربع كوب.

توت مهروس: ربع كوب.

حليب: نصف كوب.

توضع المكونات جميعها في طبق واحد في الثلاجة لمدة ليلة كاملة وللتزيين نضع حبات توت كاملة من أعلى.

البيض والبطاطا

نحتاج إلى:

بصل مقطع: نصف كوب.

بطاطا حلوة: حبة واحدة.

بيض: أربع حبات.

إكليل الجبل: 2 ملعقة كبيرة.

ثوم: 2 ملعقة كبيرة.

بياض بيض: 4 حبات.

ملح وفلفل أسمر حسب الحاجة.

للتجهيز تتبع الخطوات الآتية:

نجهز الفرن على حرارة 218 درجة مئوية.

نضع البصل والبطاطا وإكليل الجبل والفلفل والملح مع في صينية الفرن.

ومن ثم نضع الصينية في الفرن حتى تمر 20 دقيقة.

أثناء ذلك نخفق حبات البيض مع مقدار بسيط ملح وفلفل ويوضع الخليط على النار.

ومن ثم نرش على البطاطا عندما تنضج مفروم الثوم.