طريقة عمل النودلز الكوري “الراميون” من الأندومي العادي في أقل من 10 دقائق

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل النودلز الكورية “الراميون” في البيت، وذلك بسبب ندرة الراميون الكوري في السوبر ماركت وغلاء سعره نسبيا، ولكن نحن دائما لدينا الحل، سنقوم بتعليمك طريقة عمل النودلز الكوري “الراميون” في المنزل من الأندومي العادي، تابع معنا للتعرف على الطريقة التي ستعجبك بالـتأكيد وستقومين بعمل النودلز بها الكثير من المرات.

طريقة عمل الراميون الكوري

لعمل الراميون ستحتاج بالإضافة إلى المكونات والمقادير التي سنذكرها إلى طاسة قلي (تيفال)، تابعي معنا لتتعرف على مقادير عمل الراميون في البيت، وخطوات عمله، تابعي معنا.

2 كيس أندومي عادي 60 جرام.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف 1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 قطعة مرقة دحاج.

1 ملعقة دبس رمان (يمكن الاستغناء عنه).

1 ملعقة كبيرة من صوص الصويا.

ملون طعام أحمر (يمكن الاستغناء عنه).

نصف 1/2 ليمونة صفراء.

فلفل حار مقطع لشرائح (حسب الرغبة).

750 مللي لتر من الماء.

أحضري الطاسة التيفال وضعي بها ملعقتين من الزيت النباتي.

أضيفي عليها البابريكا والملح والكركم.

أحضري قطعة مرقة الدجاج وقومي بتفتيتها وضعيها في الطاسة.

ضعي ما يعادل ملعقة من دبس الرمان في الخليط (إن وجد).

ضعي ملعقة كبيرة من صوص الصويا في الخليط.

أضيفي قطرة من ملون الطعام الأحمر وهذا لإعطاء الراميون اللون المميز الخاص به.

إعصري نصف ليمونة صفراء على الخليط السابق.

ضعي به شرائح قرن فلفل حار حسب الرغبة.

أضيفي حوالي 3/4 لتر من الماء إلى الطاسة.

قومي بتقليب الخليط وضعيه على النار.

عندما يبدأ الماء يغلي أحضري كيسين من الأندومي وضعيه في الماء.

اتركي الأندومي حتى ينضج.

مقادير النودلز الكوريخطوات عمل النودلز الكوري الراميون

وهكذا تكوني قد تعلمتي طريقة عمل الراميون في البيت من الأندومي فقط، أخرجي الراميون من الطاسة وقومي بتقديمه في أطباق، وإذا كان لديكي عيدان خشبية كورية للطعام جربي الأكل بها حتى تحصلي على جو كوري تماما.

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