طريقة عمل مشروب هوت شوكليت بالقرفة شهي ولذيذ ساخنة بطريقة غادة جميل

طريقة عمل مشروب هوت شوكليت بالقرفة بطريقة غادة جميل، وهو مشروب ساخن وشهي ومغذي لأبنائك يمكن تقديمه في الصباح لزيادة نشاط وحيوية الأطفال، طعم لذيذ بقيمة غذائية عالية، كما يمكن تقديمه للضيوف في جميع المناسبات، وهو من المشروبات التي يتم تقديمها ساخنة خاصة في فصل الشتاء، ويتميز بالسعرات الحرارية المرتفعة، ويمكن إعداد وتجهيز الهوت شوكليت في دقائق معدودة، ويلا نبدأ التحضير. طريقة عمل مشروب هوت شوكليت بالقرفة طريقة عمل مشروب هوت شوكليت بالقرفة المقادير والمكونات 5 قطع من أي نوع شيكولاتة بار من المفضلة لديكي.

عيدان قرفة.

لبن مبخر، وفي حال عدم توافره يمكن استخدام اللبن العادي.

كريمة حلويات بالقدر الذي تفضليه. طريقة تحضير هوت شوكليت يتم وضع اللبن المُبخر أو العادي في إناء التحضير.

يتم تكسير الشيكولاته البار وإضافتها إلى اللبن في إناء التحضير.

نضيف عيدان القرفة.

نفضل عدم إضافة سكر لأن الشيكولاته بها سكر كافي لمذاق المشروب.

يتم إضافة كريمة الحلويات بالمقدار الذي تفضلية.

يتم وضع إناء التحضير على نار هادئة حتي تذوب الشيكولاته.

يتم تقليب الخليط جيدا وباستمرار حتى تتجانس المكونات.

يتم صب مشروب الهوت شوكليت في أكواب التقديم.

يمكن وضغ بعض قطع الشيكولاته في كوب التقديم.

ويتم تقديمه لاسرتك بالهنا والشفا. المقادير والمكوناتطريقة تحضير هوت شوكليت وبذلك نكون قد قدمنا لكي طريقة تحضير مشروب الشوكولاته اللذيذ ويمكن تحضير بسبوسة الزبادي الشهية بالمكسرات وجوز الهند تقديمه المشروب مع بعض قطع بسبوسة الزبادي، وفي حال كان لديكم أي استفسارات عن طريقة عمل أي أكلات أو حلويات أو مشروبات، يمكنكم كتابة تعليق باسم الأكلة التي ترغبون في معرفة طريقة تحضيرها، وسنتابع على الفور بإعداد موضوع عن طريقة عمل وتحضير ما ترغبون به من وصفات وأكلات، مع نجوى اشهي الوصفات والخلويات طريقة الشحن جواهر فري فاير من خلال ID

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