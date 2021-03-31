طريقة عمل العيش الكيزر بالمنزل هش وطري مثل الجاهز وبطريقة مضمونة

يعد العيش الكيزر ، من المخبوزات الجميلة التي نجد عليها إقبال كثير في المحلات، وخاصة في فترة المدارس ومن الأطعمة السريعة التي يتم حشوها بأكثر من حشوة، وتقدم في فترة العشاء أو الإفطار ومن الأطعمة المشهورة التي تقدم به سندوتشات البرجر اللذيذة التي يعشقها الكثير، وطريقة عمله تختلف من بلد لآخر يتميز بطعم خاص ومميز، ويمتاز بقوامه الهش الطري ويعتبر من أفضل الطرق هي تحضير الخبز داخل المنزل بطريقة مضمونة ونظيفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل العيش الكيزر بالمنزل بخطوات بسيطة جداً وغير مكلفة.

مكونات عمل العيش الكيزر بالمنزل

يتكون العيش الكيزر من مكونات سهلة وبسيطة جداً ولا تحتاج إلي تكلفة أو مجهود وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

بيضة واحدة مخفوقة.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة .

لدهن الوجه ملعقة حليب مع صفار بيضة.

للتزين سمسم.

طريقة التحضير

طريقة عمل العيش الكيزر من الطرق السهلة والبسيطة وتتم باتباع الآتي:ـ

نعمل على تذويب الخميرة مع السكر في نصف كوب من الماء الدافئ ونغطيه لمدة عشر دقائق، لاختبار نشاط الخميرة. في إناء كبير نخلط الدقيق مع الملح واللبن البودرة، ثم نضيف خليط الخميرة والزيت والبيضة المخفوقة، وتخلط المكونات مع بعضها البعض. يضاف الماء الدافئ تدريجياً أثناء العجن باليد حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية، تترك لكي تختمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها. تدهن اليد بقليل من الزيت ثم يتم تشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، وتُرص في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو السمنة وتترك لكي تختمر مرة أخري. بعدها يدهن وجه الكرات بخليط الحليب وصفار البيض، ثم يرش الوجه بقليل من السمسم. تتدخل الصينية الفرن ( يتم تسخينه مسبقاً) على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتي ينضج تماماً ويأخذ اللون الذهبي. يترك لكي يبرد ويقدم بألف صحة وهنا.

نصائح هامة لعمل الخبز

هناك نصائح عند عمل الخبز مثل استخدام اللبن السائل( بدرجة حرارة الغرفة) بدلاً من اللبن البودرة، يمكن أيضاً استبدال السمسم بحبة البركة حسب الرغبة،خطوة التخمير مهمة جداً لذلك يترك الخبز لكي يختمر حتي يتضاعف حجمه للاستمتاع بقوام هش وطري، ويفضل العجن لمدة 10 إلي 15 دقيقة لكي تصبح العجينة جيدة.