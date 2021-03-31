هل مدخن السجائر الالكترونية اكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا الجديد، ومعلوم ان التدخين بكافة اشكاله هو من أكثر الآفات المدمرة للصحة والتي ينصح بتجنبها لتفادي امراض عدة مثل السرطان والقلب وغيرها.

وفي خضم ازمة كوفيد-19، بات التدخين يمثَل أحد أكثر العوامل خطورة وراء زيادة خطر الاصابة بعدوى فيروس كورونا المسبب لهذا المرض.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الباحث في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو، مايكل ماتاي، قوله أن التدخين يزيد احتمال الإصابة بفيروس كورونا، سواء كان تدخين السجائر العادية أو السيجارة الإلكترونية.

مضيفاً ان الدراسات المنشورة سابقاً بشأن الالتهابات الرئوية، تظهر أن التدخين يزيد خطر الإصابة بالتهاب الرئة لدى الأشخاص الذين انتقلت إليهم عدوى كورونا.

إلا ان العديد من الشباب يعتقدون ان تدخين السجائر الالكترونية اقل خطراً من السجائر العادية لجهة زيادة الاصابة بفيروس كورونا، وهو ما يدحضه العلم من خلال دراسة أجريت مؤخراً في الولايات المتحدة الامريكية.

هل مدخن السجائر الالكترونية اكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا الجديد

الدراسة التي اجراها فريق من الاطباء في كلية طب جامعة ستانفودر الامريكية، ونشرت نتائجها في مجلة Journal of Adolescent Health، كشفت ان الشباب والمراهقين الذين يدخنون السجائر الالكترونية، هم عرضة للاصابة بفيروس كورونا بمعدل اعلى وأعراض أسوأ مقارنة بغير المدخنين في الفئة العمرية ذاتها.

وأشار موقع "البيان" الالكتروني ان الدراسة التي ترأستها طبيبة الاطفال بوني هالبرن فلشر، اعتمدت على مقارنة بيانات الشباب المدخن وغير المدخن. وجاءت النتائج لتفيد انه من بين المصابين بفيروس كورونا الجديد، كان الشباب المدخن للسجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمعدل خمس مرات أكثر من غيرهم.

تفاصيل الدراسة

اعتمدت الدراسة على بيانات 4351 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 13 عاماً و24 عاماً من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بينهم المدخنون وغير المدخنين بحسب ما جاء على موقع DW.

وطُلب من المشاركين الاجابة على عدة اسئلة حول ظهور أعراض كورونا لديهم، وإذا ما كانوا أجروا اختباراً للتأكد من الإصابة بالمرض، وإذا ما كانت نتيجة اختبار كورونا لديهم إيجابية أم سلبية.

وقالت فلشر ان الغرض من الدراسة لا يهدف فقط لتحذير الشباب من خطورة السجائر الالكترونية، وإنما ايضاً لمطالبة الجهات المعنية بتنظيم استخدام هذه المنتجات وفرض رقابة عليها.

أعراض أشد لكورونا عند المدخنين للسجائر الالكترونية

لا يعني ان خطر العدوى هو اعلى لدى من يدخنون السجائر الإلكترونية، لكنه يبين أن من أصيب بفيروس كورونا وكان أيضاً مدخناً للسجائر الإلكترونية تزيد احتمالية إصابته بأعراض المرض، مثل السعال والحمى والإرهاق وصعوبة التنفس، بمعدل خمس مرات أعلى من غير المدخنين.

كما خلصت الدراسة الى ان الاشخاص الذين دخنوا السجائر الإلكترونية والعادية في الشهر السابق على إجرائهم لاختبار كورونا، ارتفع لديهم خطر الإصابة بالمرض بنسبة 6.8% عن الآخرين.

وبحسب شيفاني ماتور غايها، مؤلفة الدراسة، فإنه يجب على المراهقين والشباب ادراك ان تدخين السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، بسبب الضرر الذي تسببه هذه السجائر للرئتين.

محذرة من غرور الشباب الذي يدفعهم للشعور بالامان بفضل سنهم الصغير، ومشيرة في الوقت ذاته الى ان تدخين السجائر الإلكترونية لا يرفع خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل بسيط فحسب، بل تكون درجة الخطر كبيرة للغاية.