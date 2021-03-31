طريقة عمل المولتن كيك في الخلاط للشيف هالة فهمي بمكونات موجودة في مطبخك

طريقة عمل المولتن كيك ، كثير من الأشخاص يفضلون هذا النوع من الحلويات، عند تناولها وتقطيعها تخرج الشوكولاته الذائبة من الداخل، مولتن كيك من اكثر واشهر أنواع الحلويات واكثرها طلباً في المطاعم، ولكن معظم الناس لا يعرفون أن خطوات تحضير المولتن كيك سهلة جدا وبسيطة، لذلك جئنا لك بأفضل وصفة وبمكونات موجودة في مطبخك طوال الوقت، تابعي معنا لتتعرفي علي التفاصيل المولتن كيك.

طريقة عمل المولتن كيك

المولتن كيك هو نوع من أنواع الكيك ويحضر من الدقيق والبيض والسكر، ويتم حشوها بالشيكولاتة، وتحتوي علي سعرات حرارية بنسبة مرتفعة وتزيد الكوليسترول في الجسم، ولكي تستطيع إعداد المولتن كيك بشكل صحيح في المنزل، فقط اتبع الخطوات التي سنذكرها لك واستخدم المعايير بحرص.

1/2 كوب زبدة ويمكن استبدالها بالسمنة.

كوب من الشوكولاته المبشورة.

ملعقتين كبار دقيق.

ملعقتين كبار سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح.

عدد 3 بيض.

قومي بإذابة الزبدة علي نار هادئة ثم ضيفي إليها الشوكولاته المبشورة وقلبيهم حتي تذوب الشيكولاتة ويتكون صوص الشوكليت للحشو.

في الخلاط ضعي الثلاث بيضات والدقيق والسكر ورشه الملح والفانيليا، واخلطيهم جيداً لمدة 5 دقائق حتي تمتزج جميع مقادير الكيك .

. اسكبي خليط الكيك علي صوص الشوكولاته كما هو موضح بالصورة التالية وقومي بتقليبهم جيداً.

المكوناتطريقة تحضير مولتن كيك

احضري القالب الخاص بالمولتن كيك، وادهنيه بالقليل من الزبدة وغلفي القالب بقليل من الكاكاو.

ضعي عجين المولتن كيك في القالب، احرصي ألا يمتلئ القالب بالعجين اتركي مسافة قليلة من سطح القالب.

في القالب، احرصي ألا يمتلئ القالب بالعجين اتركي مسافة قليلة من سطح القالب. ضعي قالب المولتن كيك في فرن مسخن سابقاً علي درجة حرارة 180، يستغرق المولتن كيك حوالي 11-12 دقيقة.

ستجدين أن المولتن كيك استوي جيداً، ولكن منتصف الكيك طري جداً، هذا هو صوص الشيكولاته الذي يخرج من الداخل عند التقطيع.

يمكنك تقديم المولتن كيك مع الأيس كريم علي الوجه أو أي شئ تريدينه.