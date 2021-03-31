طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة من شيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة بصوص خطير زي طعم المطاعم وأحلى ، معكرونة باللحم المفروم والصلصة أختيار مناسب للغداء كما انه ساهل لا يحتاج منك الوقت والمجهود فمكوناته متوفرة كما أن عمل المعكرونة بالعساج والتي تسمى نجرسكو في المطاعم الفاخرة ساهل وغير مكلف ، فأليك كيفية عمل مكرونة باللحمة المفرومة من الشيف نجلاء الشرشابي . طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة مكونات مكرونة باللحمة المفرومة: كوب من المكرونة المسلوقة مسبقاً أي نوع (أسباجتي – باستا بيني – الفيتوتشيني – القواقع – الفراشات)

ربع كيلو لحم مفروم

ربع كيلو بصل مفروم

رشة قرفة ناعمة

رشة زنجبيل بودرة

كوب عصير طماطم

معلقة صلصة طماطم

3 معلاق زيت نباتي

ماء للسلق

بهارات للحمة المفرومة

رشة ملح

رشة فلفل اسود إليكم المقالة السابقة عن طريقة عمل مكرونة ماك اند تشيز الشهيرة وسر صوص الجبنة الرائع آية حبيب. تحضير مكرونة بالعساج تحضير مكرونة بالعساج إليكم كيفية تحضير مكرونة باللحمة المفرومة: احضري أناء به ماء ورشة ملح وقومي بسلق المكرونة به وعند النضوج اخرجي المكرونة إلى ماء فاتر حتى لا تعجن معك واتركيها على جانب .

احضري طاسة كبيرة وقومي بوضع الزيت وضعي البصل حتى يذبل ويكون لونه ذهبي اللون .

نضع بعد تغير لون البصل إلى الذهبي البهارات مع رشه قرفة ناعمة ورشة زنجبيل بودرة ورشة ملح ورشة فلفل اسود.

سنضع اللحمة المفرومة على البصل ونتركه يستوي نصف سواء.

ونضيف عليهم الصلصة الطماطم ونتركه حتي يتماسك والصلصة تستوي ونتأكد من نضوح اللحمة.

توضع المكرونة على اللحم المفروم وبهذا تكون المكرونة باللحمة المفرومة انتهت. إليكم المقالة السابقة عن طريقة عمل مكرونة بالتونة طعم رائع وبطريقة سهلة في البيت ، وبهذا نكون انتهينا من مقالة طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة. طريقة عمل ماسك الحلبة لإزالة التجاعيد ونفخ الخدود وتفتيح الوجه

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